В українців залишилися лічені дні, щоб отримати 6,5 тис. грн "єПідтримки"

Кабінет Міністрів визначив, що 31 березня 2022 року є останнім днем подання запитів для отримання допомоги за програмою "єПідтримка".
Про це йдеться у постанові уряду № 367 від 26 березня.
"Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", — йдеться у постанові.
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Хто може отримати гроші?
Отримати 6500 грн можуть:
- ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.
- Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.
- ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.
Як оформити виплату?
- Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в банку-партнері.
- Подайте заявку в 2 кліки в додатку "Дія".
- Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.
Області, де доступна послуга
Послуга доступна для жителів таких областей: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, а також та міста Києва.
"Тисяча Зеленського" без обмежень
Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.
Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.
Нагадаємо, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.
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