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Курс долара в Україні: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 березня, 10:35
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Розповідаємо, скільки коштує долар в обмінниках та на чорних ринках різних міст України
Скільки коштує долар на чорному ринку
Скільки коштує долар на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку дещо відрізняється від банківського. Так, він не лише більший за значенням, але й його можна і купити, і продати.

"Сьогодні" дізнався, скільки вартує долар в обмінниках та на чорному ринку по різних містах України.

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Наприклад, у Львові обмінники 27 березня, за даними Мінфіну, пропонують курс на купівлю в середньому 32,40 грн за долар, на продаж — 33-34 грн, приватні особи здебільшого орієнтуються на курс в обмінниках.

У Києві середній курс на купівлю/продаж в обмінниках — 32,20/32,80 грн за дол, в приватних осіб — 31/33 грн, в Одесі 32,50/33 грн та 32,60/33 відповідно, в Харкові, Миколаєві та Чернігові всі обмінники закриті, в Дніпрі працює лише один з курсом — 31/35 грн за дол.

Чому курс на чорному ринку стоїть на місці?

Курс долара на чорному ринку наразі не перевищує 32-34 грн за долар, що не сильно відрізняється від зафіксованого НБУ – 29,25 грн за долар. Це здебільшого обумовлено такими причинами:

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  • у банківської системи є значний запас фінансової міцності. Ніколайчук вважає, що це наслідки серйозних реформ після 2014 року в монетарній сфері й у секторі банківського регулювання;
  • у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишаються в країні, також можуть задовольнити свої потреби за допомогою офіційної банківської системи;
  • в НБУ тепер значно більше можливостей, щоб перекрити відплив капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Ми вже розповідали, що експерти не рекомендують ризикувати, купуючи долар на чорному ринку, оскільки курс однаково буде завищеним, а також є висока ймовірність, що вас обдурять.

Раніше ми писали, що буде з доларом після війни.

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