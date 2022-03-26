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Банки в Україні змінюють правила: скільки тепер відшкодовуватимуть вкладникам

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26 березня, 15:37
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Новий закон дозволить клієнтам українських банків, що закриваються, не втратити ані гривні зі своїх заощаджень
Клієнти українських банків будуть убезпечені від втрати своїх вкладів
Клієнти українських банків будуть убезпечені від втрати своїх вкладів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

Про це йдеться в законопроєкті №5542-1, створеному за ініціативою президента та рекомендованому до ухвалення комітетом Верховної Ради з фінансових питань.

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Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Сума компенсації в період воєнного стану не матиме жодних обмежень, навіть якщо на рахунку в громадянина виявиться мільйон.

Одразу ж після завершення війни максимальну суму компенсації збільшать удвічі в порівнянні з довоєнним періодом. Вона становитиме вже не 200 тис грн, а 400 тис грн. Остаточною ж метою уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн, яке вже призначили на 1 січня 2023 року.

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Нагадаємо, що законопроєкт №5542-1 Верховна Рада підтримала у першому читанні ще на засіданні 30 червня 2021 року. Він, зокрема, передбачає також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів. Це було одним із структурних маяків у Меморандумі з МВФ.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Нацбанк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Нацбанк змінив правила кредитування на час війни

На час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

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Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити, нараховані з 24 лютого 2022 року (включно), за прострочення виконання своїх боргових зобов'язань.

Раніше ми писали, в яких місцях не можна зберігати кредитні картки, а також розповідали, кому в Україні дозволили брати кредити без відсотків.

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