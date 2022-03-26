Як купити долари в Приват24 – покрокова інструкція

Розповідаємо, як через Приват24 у кілька кліків придбати долари

Купувати валюту можна швидко і просто в телефоні чи комп'ютері / Фото: Getty Images, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

Сьогодні купити чи продати валюту можна швидко в режимі онлайн. ПриватБанк дозволив це робити своїм клієнтам через сервіс Приват24.

"Сьогодні" розкажуть, як провести таку операцію у Приват24 через телефон, а також у вебверсії.

Реклама

Щоб купити чи продати долари, потрібно мати картку у валюті, з якою ви хочете провести операцію. Якщо у вас її немає, то коли ви намагатиметесь купити долари, застосунок сам запропонує вам оформити таку картку.

Як купити долари з телефона

Щоб зробити це у мобільній версії Приват24, спочатку треба авторизуватися у застосунку.

А далі алгоритм такий:

Реклама

у верхньому куті екрана відображається курс валют – на нього треба натиснути;

обрати потрібну валюту – у цьому випадку долар США;

обрати операцію з валютою (купити чи продати) та ввести необхідну суму;

обрати картку для списання й зарахування та підтвердити операцію.

Як купити долари у вебверсії

З комп'ютера алгоритм для такої операції подібний:

увійти у застосунок Приват24;

обрати меню "Переказ на картку";

обрати картки, між якими потрібно провести платіж, визначити суму і натиснути "Продовжити";

підтвердити операцію.

ПриватБанк змінив умови надсилання переказів з України

"Сьогодні" розповідали вже, що з 22 березня клієнти банку можуть здійснювати:

P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;

SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;

SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;

SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Як ці перекази здійснювати, читайте у нашому матеріалі.

Реклама

Читайте також про те, скільки коштує долар у ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank, та що відбувається з Monobank і чому він блокує гроші клієнтам.