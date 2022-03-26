Як купити долари в Приват24 – покрокова інструкція

Сьогодні купити чи продати валюту можна швидко в режимі онлайн. ПриватБанк дозволив це робити своїм клієнтам через сервіс Приват24.
"Сьогодні" розкажуть, як провести таку операцію у Приват24 через телефон, а також у вебверсії.
Щоб купити чи продати долари, потрібно мати картку у валюті, з якою ви хочете провести операцію. Якщо у вас її немає, то коли ви намагатиметесь купити долари, застосунок сам запропонує вам оформити таку картку.
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Як купити долари з телефона
Щоб зробити це у мобільній версії Приват24, спочатку треба авторизуватися у застосунку.
А далі алгоритм такий:
- у верхньому куті екрана відображається курс валют – на нього треба натиснути;
- обрати потрібну валюту – у цьому випадку долар США;
- обрати операцію з валютою (купити чи продати) та ввести необхідну суму;
- обрати картку для списання й зарахування та підтвердити операцію.
Як купити долари у вебверсії
З комп'ютера алгоритм для такої операції подібний:
- увійти у застосунок Приват24;
- обрати меню "Переказ на картку";
- обрати картки, між якими потрібно провести платіж, визначити суму і натиснути "Продовжити";
- підтвердити операцію.
ПриватБанк змінив умови надсилання переказів з України
"Сьогодні" розповідали вже, що з 22 березня клієнти банку можуть здійснювати:
- P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;
- SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;
- SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;
- SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.
Як ці перекази здійснювати, читайте у нашому матеріалі.
Читайте також про те, скільки коштує долар у ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank, та що відбувається з Monobank і чому він блокує гроші клієнтам.