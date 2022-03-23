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ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank оновили курс валют – скільки коштує долар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 17:58
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Розповідаємо, що відбувається з курсом долара та євро в українських банках 23 березня
Актуальний курс долара на 23 березня
Актуальний курс долара на 23 березня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні залишається замороженим НБУ на 24 лютого.

Проте банки щодня виставляють власний курс, і який він у різних фінустановах, розповідають "Сьогодні"

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Згідно з інформацією онлайн-банкінгів 23 березня курс долара складає:

  • ПриватБанк – 29,25/29,55 грн.;
  • Ощадбанк – 29,25/29,7 грн.;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро у банку:

  • ПриватБанк – 32,15/32,75 грн.;
  • Ощадбанк – 33,23/32,75 грн.;
  • Monobank – 32,21/33,00 грн.

Новий курс євро

23 березня Національний банк раптово змінив курс євро, який залишався на одному рівні з 24 лютого та становив 33,17 грн.

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Сьогодні ж європейська валюта опустилася до 32,23 грн/євро, а долар як і раніше заморожений на позначці 29,25 грн/дол.

Долар на чорному ринку

Як не дивно, вартість долара на так званому чорному ринку не перевищує 32-34 грн за долар, що є не такою вже сильною девальвацією з огляду на нинішнє становище в країні.

Наразі, коли офіційно купувати валюту в Україні заборонено, чорний ринок став найоб'єктивнішим відображенням реальності, вважають експерти.

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За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, зараз на ринку немає валютної паніки з деяких причин:

  • банківська система має значний запас фінансової фортеці;
  • населення не має великої потреби купувати валюту на чорному ринку;
  • у НБУ з'явилося значно більше можливостей, щоб перекрити відтік капіталу за кордон.

Однак ми вкотре нагадуємо, що експерти не рекомендують звертатися до послуг чорного ринку, оскільки спекулянти можуть запросто вас обдурити або продати валюту за вкрай невигідним курсом.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з російським рублем, і розповідали, що буде з курсом долара в Україні після війни.

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