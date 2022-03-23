НБУ вперше з початку війни розрахував курс євро – скільки коштує валюта

Національний банк України раптово відійшов від замороженого курсу валют і за новим розрахував євро

Актуальний курс євро на 23 березня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України раптово розрахував новий курс євро вперше від початку повномасштабної війни з Росією.

Про це свідчать дані Нацбанку за 23 березня

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Заморожений курс євро складав 33,17 грн, а в середу, 23 березня, опустився до 32,23 грн/євро.

Курс долара залишився на колишньому рівні і складає 29,25 грн/дол.

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Курс долара на чорному ринку

Купувати валюту в Україні заборонено, оскільки в країні діє воєнний стан, однак декого це не зупиняє і вони будь-що хочуть обзавестися доларами.

Для цього українці звертаються до послуг так званого чорного ринку. Курс на ньому поки не перевищує 32-34 грн за долар, що не сильно відрізняється від встановленого НБУ.

Заступник голови заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що зараз на ринку немає валютної паніки, з кількох причин.

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По-перше, у банківської системи є значний запас фінансової міцності, по-друге, у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку, а в третіх — у НБУ з'явилося набагато більше можливостей, щоб перекрити відтік капіталу за кордон.

Проте експерти не рекомендують ризикувати і купувати валюту на чорному ринку, особливо якщо ви не розумієтеся на тонкощах такого обміну. По-перше, вас можуть просто обдурити, а по-друге – "впарити" долар за невигідним курсом.

"Сьогодні" також писали, чи потрібно українцям переходити на криптовалюту та розповідали, що може бути з курсом долара після війни.