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ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank обновили курс валют – сколько стоит доллар

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 17:58
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара и евро в украинских банках 23 марта
Актуальный курс доллара на 23 марта
Актуальный курс доллара на 23 марта / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине остается замороженным НБУ по состоянию на 24 февраля.

Однако банки каждый день выставляют собственный курс, и какой он в разных финучреждениях, рассказывают "Сегодня"

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Согласно информации онлайн-банкингов, за 23 марта курс доллара составляет:

  • ПриватБанк – 29,25/29,55 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/29,7 грн;
  • Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро в банке:

  • ПриватБанк – 32,15/32,75 грн;
  • Ощадбанк – 33,23/32,75 грн;
  • Monobank – 32,21/33,00 грн.

Новый курс евро

23 марта Национальный банк внезапно изменил курс евро, который оставался на одном уровне с 24 февраля и составлял 33,17 грн.

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Сегодня же европейская валюта опустилась до 32,23 грн/евро, а доллар по прежнему заморожен на отметке 29,25 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Как ни странно, стоимость доллара на так называемом черном рынке не превышает 32-34 грн за доллар, что является не такой уж сильной девальвацией, учитывая нынешнее положение в стране.

Сейчас, когда официально покупать валюту в Украине запрещено, черный рынок стал самым объективным отображением реальности, считают эксперты.

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По словами замглавы НБУ Сергея Николайчука, сейчас на рынке нет валютной паники по нескольким причинам:

  • банковская система имеет значительный запас финансовой крепости;
  • у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке;
  • у НБУ появилось гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу.

Однако мы в который раз напоминаем, что эксперты не рекомендуют обращаться к услугам черного рынка, поскольку спекулянты могут запросто вас обмануть или продать валюту по крайне невыгодному курсу.

"Сегодня" также писали, что происходит с российским рублем, и рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине после войны.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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