Курс долара на чорному ринку стоїть на місці: хто та що стримує валюту

Курс на чорному ринку не сильно відрізняється від встановленого НБУ

Долар на "чорному" ринку не зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку наразі не перевищує 32-34 грн за долар, що не сильно відрізняється від зафіксованого НБУ 29,25 грн за дол.

Чому немає валютної паніки на ринку, незважаючи на війну, розповів в інтервʼю Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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За його словами, це обумовлено такими причинами:

в банківської системи є значний запас фінансової міцності. Ніколайчук вважає, що це наслідки серйозних реформ після 2014 року в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання;

Ніколайчук вважає, що це наслідки серйозних реформ після 2014 року в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання; у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи;

на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи; в НБУ зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Чи варто купувати долар на чорному ринку?

У зв'язку з війною продаж готівкової валюти в Україні заборонений, за винятком тих областей, які перебувають під загрозою окупації.

Однак, це не зупиняє бажаючих купити долари та спробувати нажитися на їхньому перепродажі.

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Ми вже розповідали, що експерти не рекомендують ризикувати, оскільки курс однак буде завищеним, а також існує висока ймовірність, що вас обдурять.

Подальші тенденції на ринку

У вівторок, 22 березня, Мінфін України проведе аукціон з розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держбонди в гривнях з термінами погашення в 2 і 12 місяців. Із запланованих 400 млрд грн до держбюджету надійшло майже 20 млрд. Новини про наявність проекту мирного договору між РФ і Україною призвели до зростання позитивних настроїв серед інвесторів.

Як повідомив в коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, в міжнародних фінансових ринках спостерігається аналогічна ситуація. Курс ВВП-варантів і українських євробондів зростає. Вартість страховки від дефолту України істотно подешевшала. Ця позитивна тенденція дає надію на сприятливий розвиток подій.

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Враховуючи поточну монетарну політику НБУ, в майбутньому гривню чекає масштабна девальвація. Експортні надходження помітно впали, а витрати держбюджету в національній валюті тільки зросли. Подібна диспропорція неминуче призведе до зміцнення курсів євро і долара США по відношенню до української національної валюти.

Що буде з доларом після війни?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що до шокуючих 100 грн курс не підніметься, як вважають деякі експерти і коливатиметься близько 30 гривень.

На думку експерта, це не катастрофічна девальвація з огляду на те, що в країні йде війна і це є закономірністю.

А економіст Олексій Кущ наголошує, що те, яким буде курс долара, залежить від того, який у нас буде повоєнний формат економіки.

Також важливо – на скільки ми матимемо доступ до своїх південних портів і чи зможемо ми відправляти звідти вантажі, – зазначає експерт.

Якщо Україна матиме таку можливість, то гривня не повинна опуститись нижче за 34-35 гривень, а в міру виділення нашій країні фінансової допомоги та відновлення – національна валюта може почати зміцнюватися.

Раніше ми розповідали, чи варто українцям переходити на криптовалюту, а також писали, як Кремль підриває банківську систему РФ.