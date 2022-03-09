Вигідна інвестиція? Чи варто купувати долар на чорному ринку

Розповідаємо, чи виправдано купувати валюту в Україні, попри заборону Нацбанку

Чи варто ризикувати заради купівлі валюти – експерт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні ввели певні обмеження на операції з валютою, зокрема заборону на її придбання. Однак громадян все одно цікавить, чи потрібно ризикувати і купувати долари на чорному ринку.

"Сьогодні" запитали в експертів, що робити з гривнею та доларом зараз.

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"Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним, і заробити на зворотній конвертації – не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після закінчення війни", – каже аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Також експерт наголошує, що спочатку потрібно витратити гривневі накопичення і лише потім братися за валютні резерви.

Що робити з гривнею за кордоном

Якщо ви вирішили евакуюватися, але зберігаєте усі гроші в гривні, то краще не вивозьте її за кордон у готівці.

Саме таку пораду дав Національний банк українцям. Також в установі зазначають, що найкращим рішенням буде покласти її на карткові рахунки в Україні.

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Проблема готівки в тому, що таку гривню складно обміняти за кордоном, і інколи українці змушені здавати її за безцінь.

"Сьогодні" також писали, які обмеження щодо готівки запровадив НБУ і як змінилися правила видачі кредитів.