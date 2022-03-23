Курс рубля впав, але росіянам це не допоможе – що відбувається з валютою агресора

Розповідаємо, що відбувається з рублем на біржі і чи зможуть купити долар росіяни

Що відбувається із валютою агресора 23 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс російського рубля продовжує триматися приблизно на одному рівні і на біржі становить 103-104 рубля/долар, а Центробанк на 23 березня встановив курс 104 руб/дол.

Про це свідчать дані майданчика Investing.com.

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/ Фото: Investing.com

У порівнянні з минулим тижнем це досить низький курс, оскільки на початку березня російська валюта падала до рекордних 125 рублів і навіть нижче.

Але низький курс не допоможе росіянам, бо їм заборонено купувати готівкову валюту. А ось на чорному ринку, де ще можна знайти "зелені", долар коштує 250-300 рублів.

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Коли чекати на дефолт?

Мінфін Сполучених Штатів дозволив Росії оплачувати свої борги із заарештованих резервів до 25 травня, а після цього країна навряд чи знайде можливість погашати кредити й опиниться у стані дефолту.

Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва нещодавно заявила, що дефолт Росії більше "не є неймовірною подією".

У той же час у Росії готуються оплачувати зовнішні борги в рублях, але це не допоможе, оскільки такий платіж не буде зарахований і знову означатиме дефолт.

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"Сьогодні" також писали, як у Росії зростають ціни на всі види товарів, і розповідали, як санкції проти агресора вдарять по життю людей у Криму.