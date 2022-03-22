Курс рубля в Росії різко впав, але купити валюту не можна ніде — що сталося

Розповідаємо, що відбувається на російському ринку валют

Який курс рубля 22 березня? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

22 березня російська валюта на біржі, порівняно з попереднім тижнем, відносно укріпилася, в обмінниках курс рубля теж впав, проте придбати валюту не можна ніде — пункти повністю пусті.

"Сьогодні" розповість вам, скільки вартує долар в Росії, та в чому причина нестачі валюти.

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Так, дані моніторингу banki.ru свідчать, що вартість долара коливається від 80 до 104, правда, "зелених" в обмінних пунктах теж немає, та й багато з обмінників взагалі не відкрилися.

А за даними Investing, станом на 12:14 за київським часом долар вартував рівно 104 руб, як і на попередньому закритті.

Динаміка курсу долара / Фото: Investing.com

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Нагадаємо, Центральний банк Російської Федерації заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тисяч дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

Росіяни "вичистили" банки

Як повідомляє Центральний банк Росії, кошти фізичних осіб у російських банках у лютому 2022 року скоротилися на 1,2 трильйона рублів. Відтік коштів із вкладів став рекордним із 2008 року.

"В умовах санкцій проти найбільших російських банків виникло негативне інформаційне тло, яке сприяло підвищеному попиту населення на готівку. Йдеться як про рублі, так і про валюту. За лютий кошти населення банках знизилися на 1,2 трлн рублів (3,5%)", – заявили у Центробанку.

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Не буде ні доларів, ні євро

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підписав указ, ​​яким заборонив ввезення доларів у Російську Федерацію.

Згідно з текстом указу, заборонені: постачання, експорт, продаж та реекспорт американської валюти уряду Російської Федерації – як прямо, так і побічно, усіма особами із США чи самими Штатами.

Також заборонено передання доларів будь-яким особам, які перебувають на території РФ.

До цього таке ж рішення було ухвалено Європейським союзом щодо банкнот євро.

Що буде з рублем згодом?

Як повідомив "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри співвідношення рубля до долара ще не можна передбачити.

Слабшати рубль буде і від того, що російські енергоносії поступово відтіснятимуться з ринку провідних країн, зокрема ЄС.

Це ще тільки початок. Я думаю, що пік ослаблення рубля буде десь восени. Через 3-4 місяці, – зазначив Кущ.

Чи чекати дефолту?

Головний стратег АТОН Олександр Кудрін в інтерв'ю виданню The Bell пояснив, що Росія має право до 25 травня погашати борги із своїх резервів, на які наклали арешт.

За його словами, платіж Росії можливий, але на кожному рівні проходження платежів є своя служба комплаєнсу, що може призвести до того, що технічно гроші на рахунки інвесторів надійдуть із затримкою.

В агентстві S&P також зазначили, що проблеми платежів Росії пов'язані з міжнародними санкціями.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд зараз намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити протягом найближчих кількох тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", – повідомили в S&P.

Рейтинг СС, який агентство виставило Росії, означає високу вразливість, тобто дефолт ще не відбувся, але він майже неминучий. Наразі від дефолту РФ відокремлює одна позиція у рейтингу.

Раніше ми писали, як санкції щодо РФ за агресію проти України вплинуть на тимчасово окупований півострів Крим, а також розповідали, чи зможе РФ повторити іранський сценарій.