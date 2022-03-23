Настали нові реалії: скільки за війну з Україною платять прості росіяни

Розповідаємо, що у Росії подорожчало найбільше з початку кровопролитної війни проти України

Як росіяни живуть у нових цінових реаліях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії зростання цін перевищило половину зростання за весь 2021 рік, а інфляція в річному вираженні становить 12,6% до березня минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, тижнева інфляція в країні-агресорці перевищила максимальний показник із 2008 року, з якого і почався відлік, у 2-2,5 рази.

"За оптимістичними прогнозами самих росіян, інфляція у 2022 становитиме щонайменше 20%. Думаю, дещо недооцінена цифра", – пише Гетманцев.

Також у Росії настала "біда" з їжею. Ціни на помідори піднялися на 45%, а банани на 38,3%. Подорожчала навіть капуста, причому одразу на 33%.

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У сильному дефіциті виявився цукор, ціна на нього рік від року зросла на 39% і навіть за такі гроші знайти його дуже складно.

В Іркутську за кілограм цукру доведеться віддати 95 рублів, а на Ставропілля 104 руб, при тому, що до війни продукт коштував близько 48 рублів.

Подорожчали також інші продукти:

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рис та гречка – на 20% з початку війни;

соняшникова олія на 20%;

молоко на 5-7%;

Серед непродовольчих товарів подорожчання летить галопом:

телевізори +28,3%;

автомобілі +20%;

пилососи +22,5%.

"І це лише початок. Необмежені можливості для імпортозаміщення. Встигай тільки рубель друкувати. Хоча, й з папером теж не все радісно. Це лише день 28-й", – підсумував Гетманцев.

Курс рубля

Російський рубль на біржі, порівняно з попереднім тижнем, зміцнився і подешевшав навіть в обмінниках, проте громадянам РФ це навряд чи допоможе.

Справа в тому, що обмінники буквально порожні, а деякі вирішили взагалі згорнути свою діяльність, хоча курс коливається. від 80 до 104 рублів за долар.

Раніше США та Євросоюз заборонили ввезення до Російської Федерації банкнот доларів та євро.

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