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Настали нові реалії: скільки за війну з Україною платять прості росіяни

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23 березня, 11:08
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Розповідаємо, що у Росії подорожчало найбільше з початку кровопролитної війни проти України
Як росіяни живуть у нових цінових реаліях
Як росіяни живуть у нових цінових реаліях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії зростання цін перевищило половину зростання за весь 2021 рік, а інфляція в річному вираженні становить 12,6% до березня минулого року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, тижнева інфляція в країні-агресорці перевищила максимальний показник із 2008 року, з якого і почався відлік, у 2-2,5 рази.

"За оптимістичними прогнозами самих росіян, інфляція у 2022 становитиме щонайменше 20%. Думаю, дещо недооцінена цифра", – пише Гетманцев.

Також у Росії настала "біда" з їжею. Ціни на помідори піднялися на 45%, а банани на 38,3%. Подорожчала навіть капуста, причому одразу на 33%.

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У сильному дефіциті виявився цукор, ціна на нього рік від року зросла на 39% і навіть за такі гроші знайти його дуже складно.

В Іркутську за кілограм цукру доведеться віддати 95 рублів, а на Ставропілля 104 руб, при тому, що до війни продукт коштував близько 48 рублів.

Подорожчали також інші продукти:

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  • рис та гречка – на 20% з початку війни;
  • соняшникова олія на 20%;
  • молоко на 5-7%;

Серед непродовольчих товарів подорожчання летить галопом:

  • телевізори +28,3%;
  • автомобілі +20%;
  • пилососи +22,5%.

"І це лише початок. Необмежені можливості для імпортозаміщення. Встигай тільки рубель друкувати. Хоча, й з папером теж не все радісно. Це лише день 28-й", – підсумував Гетманцев.

Курс рубля

Російський рубль на біржі, порівняно з попереднім тижнем, зміцнився і подешевшав навіть в обмінниках, проте громадянам РФ це навряд чи допоможе.

Справа в тому, що обмінники буквально порожні, а деякі вирішили взагалі згорнути свою діяльність, хоча курс коливається. від 80 до 104 рублів за долар.

Раніше США та Євросоюз заборонили ввезення до Російської Федерації банкнот доларів та євро.

"Сьогодні" також писали як війна проти України зруйнувала життя людей Криму і розповідали, як виживають підприємці на півострові.

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Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

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