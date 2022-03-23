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Курс рубля упал, но россиянам это не поможет – что происходит с валютой агрессора

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23 марта, 11:31
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Рассказываем, что происходит с рублем на бирже и смогут ли купить доллар россияне
Что происходит с валютой агрессора 23 марта
Что происходит с валютой агрессора 23 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс российского рубля продолжает держаться примерно на одном уровне и на бирже составляет 103-104 рубля/доллар, а Центробанк на 23 марта установил курс 104 руб/долл.

Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

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/ Фото: Investing.com

По сравнению с прошлой неделей это достаточно низкий курс, поскольку в начале марта российская валюта падала до рекордных 125 рублей и даже ниже.

Но низкий курс не поможет россиянам, поскольку им запрещено покупать наличную валюту. А вот на черном рынке, где еще можно найти "зеленые", доллар стоит 250-300 рублей.

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Когда ждать дефолта?

Минфин Соединенных Штатов разрешил России оплачивать свои долги из арестованных резервов до 25 мая, а после этого страна вряд ли найдет возможность погашать кредиты и окажется в состоянии дефолта.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева недавно заявила, что дефолт России больше "не является невероятным событием".

В то же время в России готовятся оплачивать внешние долги в рублях, но это не поможет, поскольку такой платеж не будет засчитан и опять будет означать дефолт.

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"Сегодня" также писали, как в России растут цены на все виды товаров, и рассказывали, как санкции против агрессора ударят по жизни людей в Крыму.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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