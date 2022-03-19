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Запасіться продуктами та ліками: як війна РФ проти України зруйнує життя людей в Криму

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19 березня, 14:35
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Розповідаємо, як санкції щодо РФ за агресію проти України вплинуть на тимчасово окупований півострів
Як війна РФ проти України вплине на окупований Крим
Як війна РФ проти України вплине на окупований Крим / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська економіка зазнала дуже великого удару. Росіяни за свою агресію платять дефіцитом базових товарів, великим падінням рубля та виходом усіх відомих компаній з її ринку.

А що буде з тимчасово окупованим Росією Кримом? "Сьогодні" дізналися, як санкції проти РФ вплинуть на ситуацію на півострові.

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Ціни ростуть, продукти зникають

Уже зараз у Криму окупаційна влада вводить обмеження щодо відпуску товарів першої необхідності на особу. Наприклад, одна людина за один раз може купити не більше 3 кг цукру, гречки та рису.

На ці ж продукти, а ще м'ясо, молочку, хліб та інші першочергові товари ціни вже виросли. І свій ріст вони не припиняють.

Ліки зникають з аптек

З полиць аптек швидко зникають імпортні товари. А на ті, що іще доступні, ростуть ціни. На імпортні препарати ціни зросли від 20% до 50%, а вітчизняні товари подорожчали на 5-15%.

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Люди в паніці скуповують найнеобхідніші ліки, проте в аптеках та на спеціалізованих онлайн-ресурсах купити важко навіть найпростіше. Мінімальний асортимент уже на протиалергічні, противірусні та спазмолітичні препарати, а також ліки для серцево-судинної системи.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив "Сьогодні", що така ситуація в Криму з ліками виникла через брак імпортної сировини для їх виробництва. За його словами, навіть якщо ліки російського виробництва, їхні складові можуть бути з-за кордону, які вже не постачають через санкції. Через санкції не знайти і деяких готових препаратів.

Як Росія вирішуватиме проблему?

Охріменко каже, що на ринку збільшиться кількість підроблених товарів.

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"Буде більше підробок. Якщо говоримо про ліки, то Індія виробляє дуже багато підробок. Вони менш ефективні, зате доступні", – зауважив експерт.

Росія також робитиме підробки. Тим не менше, це не здешевить ліки. І на це вплине ситуація з обвалом рубля. Офіційний курс долара Центробанк РФ зафіксував, і він в половину нижчий, ніж на чорному ринку. Та все одно це не врятує російських виробників.

"Ціни виростуть однозначно. Долар зростає. Так як його за офіційним курсом купити складно, доводиться купувати на чорному ринку. А на чорному ринку там ціна значно більша", – зазначив Охріменко.

Інфляція і дефіцит стосуватимуться не лише ліків

Експерт стверджує, що у Криму люди 100% відчують підвищення цін на все. І товари будуть у дефіциті. Причина цьому – ріст долара та велика кількість невикористаних грошей.

"Є прихована інфляція. Більше робиться емісія рублів, і, як результат, ціни зростають, бо дуже багато грошей на території Росії. Хтось говорить, що інфляція в РФ буде 50%, хтось 20%. Зараз важко сказати", – підсумував економіст.

Як сильно може впасти рубль і коли буде пік ослаблення

Раніше "Сьогодні" з'ясували в експерта, що санкції проти РФ тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри у відношенні рубля до долара ще не можна передбачити.

Проте вже зараз ясно, що рубль точно буде слабшати. І пік такого ослаблення може припасти на осінь 2022 року.

Ми також писали, що жителі Криму в паніці збувають квартири. Ціни стартують від кількох мільйонів рублів за різні види квартир. Якщо рахувати в доларовому еквіваленті, жителі півострова продають нерухомість фактично за безцінь.

Читайте і про те, що торгові об'єкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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