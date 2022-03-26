Как купить доллары в Приват24 – пошаговая инструкция

Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.
"Сегодня" расскажут, как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии.
Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.
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Как купить доллары с телефона
Чтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.
А дальше алгоритм таков:
- в верхнем углу экрана отображается курс валют – на него нужно нажать;
- выбрать нужную валюту – в этом случае доллар США;
- выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;
- выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.
Как купить доллары в вебверсии
С компьютера алгоритм для такой операции похож:
- войти в приложение Приват24;
- выбрать меню "Перевод на карту";
- выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать "Продолжить";
- подтвердить операцию.
ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины
"Сегодня" уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:
- P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
- SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
- SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
- SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.
Как эти переводы совершать, читайте в нашем материале.
Читайте также о том, сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank, и что происходит с Monobank и почему он блокирует деньги клиентам.