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Как купить доллары в Приват24 – пошаговая инструкция

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26 марта, 10:53
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Рассказываем, как через Приват24 в несколько кликов купить доллары
Покупать валюту можно быстро и просто в телефоне или компьютере
Покупать валюту можно быстро и просто в телефоне или компьютере / Фото: Getty Images, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Сегодня купить или продать валюту можно быстро в режиме онлайн. ПриватБанк разрешил это делать своим клиентам через сервис Приват24.

"Сегодня" расскажут, как провести такую операцию в Приват24 по телефону, а также в вебверсии.

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Чтобы купить или продать доллары, нужно иметь карту в валюте, с которой вы хотите провести операцию. Если у вас ее нет, то когда вы будете пытаться купить доллары, приложение само предложит вам оформить такую карту.

Как купить доллары с телефона

Чтобы сделать это в мобильной версии Приват24, сначала нужно авторизироваться в приложении.

А дальше алгоритм таков:

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  • в верхнем углу экрана отображается курс валют – на него нужно нажать;
  • выбрать нужную валюту – в этом случае доллар США;
  • выбрать операцию с валютой (купить или продать) и ввести необходимую сумму;
  • выбрать карту для списания и зачисления и подтвердить операцию.

Как купить доллары в вебверсии

С компьютера алгоритм для такой операции похож:

  • войти в приложение Приват24;
  • выбрать меню "Перевод на карту";
  • выбрать карты, между которыми нужно произвести платеж, определить сумму и нажать "Продолжить";
  • подтвердить операцию.

ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины

"Сегодня" уже рассказывали, что с 22 марта клиенты банка могут осуществлять:

  • P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;
  • SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;
  • SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;
  • SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.

Как эти переводы совершать, читайте в нашем материале.

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Читайте также о том, сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank, и что происходит с Monobank и почему он блокирует деньги клиентам.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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