ПриватБанк изменил условия для некоторых переводов – теперь доступно украинцам

Рассказываем, как ПриватБанк изменил условия отправки переводов с Украины

Теперь клиентам ПриватБанка доступны несколько вариантов международных переводов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

21 марта Национальный банк Украины уточнил некоторые правила по трансграничным операциям на время военного положения. Согласно этим уточнениям, ПриватБанк расширил возможности отправки международных переводов.

Об этом сообщает прессслужба банка.

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Какие переводы теперь доступны украинцам

С 22 марта клиенты банка могут осуществлять:

P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц;

SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей;

SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины;

SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.

Переводы с карты на карту можно осуществлять в приложении "Приват24". Чтобы отправить средства, нужно зайти в "Меню" и нажать "Сервисы" – "Переводы" – "На карту".

Для SWIFT-перевода нужно также зайти в "Приват24" – "Сервисы" – "Переводы" – "SWIFT".

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В то же время известно, что по состоянию на 15:30 22 марта такие услуги пока недоступны. В банке обещают, что они заработают до конца дня.

ПриватБанк начал начислять клиентам средства "єПідтримка"

С 21 марта 250 тыс. клиентов ПриватБанка получили 6500 грн помощи от государства. Получить средства могут предприниматели, ведущие деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия.

Чтобы получить 6 500 грн, нужно:

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открыть специальную карту в одном из банков-партнеров Минцифры, если у вас до сих пор такой карты нет;

зайти в приложение "Дія" и нажать: "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

"Сегодня" также рассказывали, кому государство во время войны будет помогать финансово и как работодателю получить 6 500 грн компенсации.