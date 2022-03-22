Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк змінив умови для деяких переказів – що тепер доступно українцям

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 15:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як ПриватБанк змінив умови надсилання переказів з України
Тепер клієнтам ПриватБанку доступні декілька варіантів міжнародних переказів
Тепер клієнтам ПриватБанку доступні декілька варіантів міжнародних переказів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

21 березня Національний банк України уточнив деякі правила щодо транскордонних операцій на час воєнного стану. Згідно з цими уточненнями ПриватБанк розширив можливості надсилання міжнародних переказів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Реклама

Які перекази тепер доступні українцям

З 22 березня клієнти банку можуть здійснювати:

  • P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць;
  • SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;
  • SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;
  • SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Перекази з картки на картку можна здійснювати у застосунку "Приват24". Щоб надіслати кошти, потрібно зайти в "Меню" і натиснути "Сервіси" – "Перекази" – "На картку".

Для SWIFT-переказу потрібно також зайти у "Приват24" – "Сервіси" – "Перекази" – "SWIFT".

Реклама

Водночас відомо, що станом на 15:30 22 березня такі послуги поки недоступні. У банку обіцяють, що вони запрацюють до кінця дня.

ПриватБанк почав нараховувати клієнтам кошти "єПідтримка"

З 21 березня 250 тис. клієнтів ПриватБанку отримали 6 500 грн допомоги від держави. Отримати кошти можуть підприємці, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

Щоб отримати 6 500 грн, потрібно:

Реклама
  • відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів Мінцифри, якщо у вас досі такої картки немає;
  • зайти у застосунок "Дія" та натиснути: "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

"Сьогодні" також розповідали, кому держава під час війни допомагатиме фінансово та як роботодавцю отримати 6 500 грн компенсації.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Головне про гроші
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42857.79

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3004.15

Litecoin (LTC)

121.81

Ripple (XRP)

0.85

Купити криптовалюту
У пошуку роботи
Де заробити гроші під час війни
На кого є попит?
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти