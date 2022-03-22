Держава щомісячно виплачуватиме українцям допомогу – кого стосується

Розповідаємо, кому надаватимуть щомісячну фінансову допомогу під час війни

Держава допомагатиме українцям фінансово під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців під час воєнного стану втратили роботу та зарплату, а особливо великі фінансові втрати несуть ті, хто вимушено покинув дім. Для них та ще деяких категорій людей держава призначила щомісячні грошові виплати.

Про цю допомогу детально пояснили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Допомога вимушеним переселенцям

Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця.

Крім того, виплати передбачені і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.

Підтримка роботодавців

Фінансово допомагатимуть і роботодавцям, що влаштовуватимуть на свої підприємства вимушених переселенців. Їм щомісяця виплачуватимуть 6,5 тис. грн. Витратити ці кошти можна буде на оплату праці таких працівників.

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Виплати передбачені ще кільком категоріям.

Щомісячну компенсацію виплачуватимуть і тим сім'ям, які надаватимуть прихисток вимушеним переселенцям. Розмір виплат – 450 грн за кожну людину, яку прихистили. Це компенсація за витрати на оплату комунальних послуг.

Також 3 тис. грн на місяць платитимуть людям з інвалідністю.

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Усі виплати здійснюватимуть через "Дію", на картку в банку.

Як подати інформацію для отримання компенсації

Щоб отримати кошти на оплату комунальних послуг за прихисток вимушених переселенців, потрібно використати один із цих варіантів:

звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію;

подати інформацію через сайт "Прихисток";

подати інформацію через застосунок "Дія", але наразі послуга ще не запущена в роботу.

Незабаром органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення ВПО, але поселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

"Сьогодні" вже писали, як українським біженцям знайти безкоштовне житло та якими рейсами "Укрзалізниці" можна евакуюватися з гарячих точок 22 березня.