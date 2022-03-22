Евакуація з гарячих точок: куди можна доїхати "Укрзалізницею" 22 березня

До 27 березня "Укрзалізниця" запровадила стабільний графік курсування потягів. Крім того, щодня в компанії призначають додаткові евакуаційні рейси, якими можна скористатися, аби виїхати із гарячих точок.
Графік руху додаткових евакуаційних рейсів на 22 березня опублікували на сайті компанії.
Рейси по Україні
Київ:
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- 08:00 – Київ (Дарниця) – Львів;
- 19:13 – Київ – Хелм.
Харків:
- 7:50 – №905/906 Харків – Хелм;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.
Одеса:
- 22:32 – Одеса – Ужгород.
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов'янськ;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 16:05 – №225/226-227/228 Запоріжжя – Чоп/Ковель;
- 20:00 – 225/226 Чоп – Запоріжжя-1;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Київ-Пас.
Міжнародні евакуаційні рейси на 22 березня
Польща:
- 5:27 – №7605/7606 Львів – Пшемисль;
- 7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль;
- 7:50 – №905/906 Харків – Хелм;
- 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;
- 14:00 – №7623 Львів – Держкордон;
- 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;
- 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм (у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години);
- 19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль.
Словаччина:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).
Угорщина:
- протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь;
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).
Австрія:
- 14:07 №749 Київ – Відень.
В "Укрзалізниці" нагадують, що перетнути кордон країн ЄС, що межують з Україною, можна за наявності лише паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.
"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.