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Евакуація з гарячих точок: куди можна доїхати "Укрзалізницею" 22 березня

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22 березня, 08:41
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Розповідаємо, до яких міст в Україні та за кордоном можна евакуюватися потягом
Рейси "Укрзалізниці" на 22 березня
Рейси "Укрзалізниці" на 22 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

До 27 березня "Укрзалізниця" запровадила стабільний графік курсування потягів. Крім того, щодня в компанії призначають додаткові евакуаційні рейси, якими можна скористатися, аби виїхати із гарячих точок.

Графік руху додаткових евакуаційних рейсів на 22 березня опублікували на сайті компанії.

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Рейси по Україні

Київ:

  • 08:00 – Київ (Дарниця) – Львів;
  • 19:13 – Київ – Хелм.

Харків:

  • 7:50 – №905/906 Харків – Хелм;
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

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  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

Одеса:

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  • 22:32 – Одеса – Ужгород.

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Слов'янськ;
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
  • 16:05 – №225/226-227/228 Запоріжжя – Чоп/Ковель;
  • 20:00 – 225/226 Чоп – Запоріжжя-1;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Київ-Пас.

Міжнародні евакуаційні рейси на 22 березня

Польща:

  • 5:27 – №7605/7606 Львів – Пшемисль;
  • 7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль;
  • 7:50 – №905/906 Харків – Хелм;
  • 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;
  • 14:00 – №7623 Львів – Держкордон;
  • 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;
  • 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм (у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години);
  • 19:55 – №7601/7602 Львів – Пшемисль.

Словаччина:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Угорщина:

  • протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь;
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт;
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

Румунія:

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).

Австрія:

  • 14:07 №749 Київ – Відень.

В "Укрзалізниці" нагадують, що перетнути кордон країн ЄС, що межують з Україною, можна за наявності лише паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.

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