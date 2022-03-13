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"Укрзалізниця" тимчасово запроваджує стабільний графік руху поїздів – розклад

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 09:38
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"Укрзалізниця" змінює правила подорожей до моменту переведення годинників на літній час
Графік руху до 27 березня
Графік руху до 27 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запроваджує стабільний графік курсування потягів до моменту переходу на літній час, який відбудеться 27 березня.

Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

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Також зазначається, що за потреби щодня будуть призначатися евакуаційні рейси додатково.

Отже, до 27 березня потяги курсуватимуть за наступним графіком по станції Київ:

  • 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;
  • 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;
  • 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас;
  • 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;
  • 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;
  • 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд;
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман;
  • 5:40 – №142/141 Львів – Лиман;
  • 8:00 – №705 Дарниця – Львів;
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львів;
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львів;
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ;
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;
  • 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський;
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів;
  • 17:07 – №743 Дарниця – Львів;
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино;
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький;
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук;
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород;
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ;
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава;
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів;
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець;
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта;
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп;
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;
  • 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород;
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель;
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний;
  • 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;
  • 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
  • 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці;
  • 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів;
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

По станції Харків:

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  • 3:46 – №114/113 Лиман – Львів;
  • 3:46 – №142/141 Лиман – Львів;
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман;
  • 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
  • 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро;
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;
  • 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна.

По станції Одеса:

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів;
  • 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель;
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці;
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів;
  • 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

По станції Вінниця:

  • 0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;
  • 2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький;
  • 3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;
  • 4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас;
  • 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;
  • 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;
  • 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;
  • 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.

По станції Дніпро:

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  • 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;
  • 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1;
  • 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1;
  • 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас;
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;
  • 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По станції Запоріжжя:

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По станції Полтава:

  • 6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ№
  • 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;
  • 6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;
  • 7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас;
  • 8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ;
  • 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;
  • 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;
  • 23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.

Зауважте, що всі евакуаційні рейси в напрямку Західної України або для перетину кордону з того боку – безкоштовні.
Квитки у зворотній бік потрібно купувати і вони вже є у продажу.

Евакуація домашніх улюбленців

У зв’язку з дією в країні воєнного стану "Укрзалізниця" спростила правила перевезення тварин у потягу.

Для цього ваша кішка чи собака має бути у переносці для транспортування, в неї також має бути ветеринарний паспорт.

"Сьогодні" також писали, в яких країнах ЄС можна подорожувати залізницею безкоштовно і розповідали, яка ситуація з цінами на бензин.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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