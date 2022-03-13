"Укрзалізниця" тимчасово запроваджує стабільний графік руху поїздів – розклад

"Укрзалізниця" змінює правила подорожей до моменту переведення годинників на літній час

Графік руху до 27 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запроваджує стабільний графік курсування потягів до моменту переходу на літній час, який відбудеться 27 березня.

Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

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Також зазначається, що за потреби щодня будуть призначатися евакуаційні рейси додатково.

Отже, до 27 березня потяги курсуватимуть за наступним графіком по станції Київ:

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас;

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук;

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд;

5:40 – №114/113 Львів – Лиман;

5:40 – №142/141 Львів – Лиман;

8:00 – №705 Дарниця – Львів;

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ;

13:09 – №114/113 Лиман – Львів;

13:09 – №142/141 Лиман – Львів;

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ;

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський;

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів;

17:07 – №743 Дарниця – Львів;

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино;

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький;

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук;

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород;

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ;

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава;

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів;

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець;

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта;

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп;

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород;

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель;

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний;

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта;

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці;

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів;

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман;

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький.

По станції Харків:

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3:46 – №114/113 Лиман – Львів;

3:46 – №142/141 Лиман – Львів;

5:40 – №114/113 Львів – Лиман;

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород;

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро;

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець;

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький;

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна.

По станції Одеса:

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів;

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель;

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці;

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів;

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

По станції Вінниця:

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна;

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький;

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас;

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас;

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький;

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський;

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман;

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець.

По станції Дніпро:

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4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1;

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1;

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1;

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас;

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець;

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По станції Запоріжжя:

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів;

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів;

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів;

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель;

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

По станції Полтава:

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ№

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас;

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас;

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас;

8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ;

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці;

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів;

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород;

23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ;

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна;

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький.

Зауважте, що всі евакуаційні рейси в напрямку Західної України або для перетину кордону з того боку – безкоштовні.

Квитки у зворотній бік потрібно купувати і вони вже є у продажу.

Евакуація домашніх улюбленців

У зв’язку з дією в країні воєнного стану "Укрзалізниця" спростила правила перевезення тварин у потягу.

Для цього ваша кішка чи собака має бути у переносці для транспортування, в неї також має бути ветеринарний паспорт.

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