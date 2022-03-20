Укрзалізниця повертає платний проїзд – які квитки потрібно купувати

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Укрзалізниця почала евакуацію населення із гарячих точок. Багато рейсів оголосили евакуаційними та закрили продаж квитків на них.
Уже на тижні з 21 березня продаж квитків за деякими рейсами відновиться. Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
Які рейси стануть платними
Укрзалізниця повертає платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.
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"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть в центр, на схід та на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн", – заявив Камишін.
Посадка на евакуаційні рейси безкоштовна
Раніше "Сьогодні" вже писали, що посадка на евакуаційні рейси УЗ для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в потяг можуть решта пасажирів.
Крім того, безкоштовним для українців зробили проїзд у залізничному транспорті 11 країн Євросоюзу.
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