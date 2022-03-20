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Укрзалізниця повертає платний проїзд – які квитки потрібно купувати

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20 березня, 16:27
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Платити доведеться за квитки на рейси, які раніше були безкоштовними у зв'язку з воєнним станом
Деякі рейси УЗ стануть платними
Деякі рейси УЗ стануть платними / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Укрзалізниця почала евакуацію населення із гарячих точок. Багато рейсів оголосили евакуаційними та закрили продаж квитків на них.

Уже на тижні з 21 березня продаж квитків за деякими рейсами відновиться. Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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Які рейси стануть платними

Укрзалізниця повертає платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть в центр, на схід та на південь. Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн", – заявив Камишін.

Посадка на евакуаційні рейси безкоштовна

Раніше "Сьогодні" вже писали, що посадка на евакуаційні рейси УЗ для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в потяг можуть решта пасажирів.

Крім того, безкоштовним для українців зробили проїзд у залізничному транспорті 11 країн Євросоюзу.

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Читайте також, куди можна виїхати потягом 20 березня.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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