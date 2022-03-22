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Государство будет ежемесячно выплачивать украинцам пособие – кого касается

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22 марта, 10:38
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Рассказываем, кому будут оказывать ежемесячную финансовую помощь во время войны
Государство будет помогать украинцам финансово во время войны
Государство будет помогать украинцам финансово во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы во время военного положения потеряли работу и зарплату, а особенно большие финансовые потери несут те, кто вынужденно покинул дом. Для них и некоторых категорий людей государство назначило ежемесячные денежные выплаты.

Об этой помощи подробно объяснили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Помощь вынужденным переселенцам

Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначены выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, выплаты предусмотрены и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.

Поддержка работодателей

Финансово будут помогать и работодателям, которые будут устраивать на свои предприятия вынужденных переселенцев. Им ежемесячно будут выплачиваться 6,5 тыс. грн. Потратить эти средства можно будет на оплату труда таких работников.

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Выплаты предусмотрены еще нескольким категориям.

Ежемесячную компенсацию будут выплачивать и тем семьям, которые будут предоставлять убежище вынужденным переселенцам. Размер выплат – 450 грн за каждого приютившегося человека. Это компенсация за расходы по оплате коммунальных услуг.

Также 3 тыс. грн в месяц будут платить людям с инвалидностью.

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Все выплаты будут осуществляться через "Дію", на карту в банке.

Как подать информацию для получения компенсации

Чтобы получить средства на оплату коммунальных услуг за убежище вынужденных переселенцев, нужно использовать один из следующих вариантов:

  • обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию;
  • подать информацию через сайт "Прихисток";
  • подать информацию через приложение "Дія", но услуга еще не запущена в работу.

В скором времени органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения ВПЛ, но поселение будет происходить только с согласия собственников жилья.

"Сегодня" уже писали, как украинским беженцам найти бесплатное жилье и какими рейсами "Укрзализныци" можно эвакуироваться с горячих точек 22 марта.

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