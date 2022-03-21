У пошуку роботи: де українцям заробити гроші під час війни

Вже йде четвертий тиждень бойових дій, у багатьох закінчуються накопичення

Частина населення України залишилася без зарплат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни Росії проти України багато наших громадян залишилися без роботи. Когось відправили у відпустку, когось звільнили через те, що підприємство зупинилося, а чиєсь місце роботи було просто знищено ракетами та бомбами ворога. Хтось із цих людей пішов до армії, хтось – у волонтери, а хтось хоче знайти нову роботу, щоб продовжувати годувати сім'ю.

"Сьогодні" з'ясували, яка зараз ситуація на ринку праці та на які компроміси готові йти працівники та роботодавці.

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У кого залишилася робота

Експерти кажуть, що стабільна робота є у тих, хто до війни працював на західні компанії – насамперед йдеться про айтішників. Також шанс залишитися при справі є у тих, хто працює дистанційно.

"На ринку праці України ситуація стресова, тому що навіть за наявності роботи людям складно сконцентруватися на справах. Стабільно працюють усі ті, хто має зайнятість в IT секторі. Віддалена робота доступна багатьом ще з часів пандемії. Проте люди зайняті не на 100%, а зі змінним виконанням завдань. Багато хто змушений переміщатися країною, навіть усередині однієї області, змінюють гостьові будинки, або готелі. Тому якість їх роботи страждає", – говорить засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

За словами експерта, найчастіше втрачають роботу ті, хто був зайнятий у роздрібному бізнесі, який опинився в зоні бойових дій. Та й у інших великих містах зараз спостерігаються проблеми з попитом, оскільки з мегаполісів масово їде споживач.

Також ніхто зараз не будуватиме нових будинків або робитиме ремонти. Адже будь-якої миті будинок може бути знищений. Тож попит на робочу силу в Україні впав.

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За його словами, відновлення інтересу до фахівців буде після війни. Настане час для тих, хто займається будівництвом, ремонтом, логістикою, ландшафтними роботами, знову будуватимуть дороги.

"Зараз практично на 100% завантажені приватні служби безпеки. Співробітники індустрії краси теж не сидять без діла – працюють приватно і домовляються з клієнтами про надання послуг у рамках комендантської години", – продовжує експерт.

Що робити переселенцям

Багато людей, які виїжджали зі своїх міст у перші дні війни, думали, що війна швидко закінчиться. Але зараз уже триває четвертий тиждень бойових дій, у багатьох закінчуються накопичення і людям треба шукати роботу за місцем тимчасового перебування.

"Після переїзду в нову країну потрібно звертатися за роботою до агентств з працевлаштування. Вони координують людей про актуальні документи, які потрібні для вступу на роботу, а також про актуальні вакансії. Ті ж представники IT індустрії оперативно перейнялися створенням інтернет-платформи з працевлаштування українців, вимушено покинули Україну через війну, тому знайти роботу зараз можна через найбільшу в Європі технологічну спільноту для мігрантів. UA Talents", – каже Сергій Сароян.

Що просити у роботодавця

У військовий час претенденти можуть суто по-людськи спробувати домовитися з роботодавцем про якісь послаблення. Наприклад, організовувати більш зручний графік роботи або платити зарплату частіше та робити аванси.

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"Можна домовлятися з роботодавцем про частішу оплату праці, ніж раз на місяць. За рахунок цього пункту вартість робочої сили буде дешевшою, проте, об'єктивно, багато людей виїхали з країни, не маючи значних грошових накопичень, тому можуть домовлятися про те, щоб оплата вироблялася щотижня, або кожні два тижні", – резюмує Сергій Сароян.

Раніше ми писали про те, кому і як платитимуть компенсацію в Україні. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.