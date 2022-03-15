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Нема грошей на оренду? Як українським біженцям знайти безкоштовне житло

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 березня, 10:59
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Розповідаємо, як біженцям знайти собі прихисток в межах України та за кордоном абсолютно безкоштовно
Найкращі сервіси для пошуку тимчасового житла
Найкращі сервіси для пошуку тимчасового житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна проти українського народу змусила багатьох залишити свої домівки та виїхати з гарячої точки, а дехто взагалі втратив свою оселю через обстріли.

"Сьогодні" розповідають, де і як можна знайти безкоштовне житло, якщо у вас немає коштів на оренду.

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Житло в Україні

Якщо ви переїхали з однієї області в іншу, наприклад на Західну Україну, куди направилась велика кількість переселенців за Сходу, для пошуку житла ви можете звернутись у місцеві ЦНАПи, які реєструють ВПО та розбираються із забезпеченням їх усім необхідним.

Ви можете і самостійно знайти собі тимчасову домівку, скориставшись спеціальним чат-ботом Центру турботи – @turbotnyk_bot.

За допомогою цього бота, можна знайти тимчасове житло у 14 областях України. Для цього оберіть потрібну вам область з переліку і з вами зв’яжеться консультант для підбору варіантів житла.

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Також можна звернутись до ініціативи "Допомогай" за номером 0 (800) 332 238. Там українцям пропонують безкоштовне житло у безпечних областях країни або за кордоном.

Житло за кордоном

Багато іноземців готові прихистити українів не просто у своїй країні, а навіть у власній домівці.

Для того, щоб знайти цих добровольців сервісом Shelter for Ukraine, де вже 2200 іноземців заявили про готовність прийняти понад 4000 українців.

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Також можна скористатися цікавим сайтом United for Ukraine, який надає усю потрібну інформацію для біженців, що прибувають в країни ЄС, тож безкоштовне житло можна відшукати саме тут.

Ще одним шляхом з’єднати біженців і європейців, які готові прихистити їх у себе є платформа EU4UA. Для цього потрібно буде зареєструватись на сайті за допомогою електронної пошти або облікового запису Google.

Найбільш популярною серед українців стала сусідня Польща, тож знайти варіант безкоштовного житла можна на сайті Ukraine support.

Українські волонтери зібрали усі контакти для пошуку тимчасового житла на сайті "КоордиНація".

Варіанти житла можна знайти і в інших країнах, наприклад в Австрії, Бельгії, Бразилії, Іспанії, Німеччині, Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині, Франції, Чехії та на Кіпрі. Для цього пошукайте серед ресурсів, які зібрали волонтери UkrHelp.

Вартість оренди на Західній України

Попри те, що багато українців готові навіть безкоштовно прихистити у себе біженців, деякі люди намагаються нажитися на чужому горі.

Так, вартість оренди різних видів житла у західних областях зросла у кілька разів. Наприклад, за двокімнатну квартиру в Івано-Франківську просять понад 35 тис. грн на місяць.

"Сьогодні" також писали, як іноземці допомагають українському бізнесу і розповідали, як зберігати кошти в умовах війни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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