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Зі сходу на захід: яка вартість оренди квартир у Львові, Луцьку та Івано-Франківську

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 15:58
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Розповідаємо, які ціни на житло у західних областях держави
Скільки вартує житло на заході України
Скільки вартує житло на заході України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через військову агресію Росії проти України велика кількість наших громадян змушені втікати у пошуках безпечного місця, в основному це стосується жінок з дітьми. Одні виїжджають за кордон у сусідні країни як переселенці, інші шукають прихисток на території України, здебільшого у західних областях.

"Сьогодні", скориставшись сервісом онлайн-бронювання житла Booking.com, розповість вам, як швидко знайти собі апартаменти та скільки це буде коштувати.

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Шукали ми апартаменти різних видів на найближчий період — з 14 березня по 14 квітня (загалом на 31 ніч) у Львові, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі в основному для двох осіб. Зауважимо, що вибір невеликий, кількість вільного житла для оренди на місяць помітно зменшилася з початку війни.

Середня вартість апартаментів у Львові

Місяць в хостелі у вигляді капсули обійдеться вам у 13 370 грн. Варіант тимчасовий для однієї особи.

Житло у Львові
Житло у Львові / Фото: booking.com

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Інші апартаменти у Львові доступні за такими цінами:

Житло у Львові
Житло у Львові / Фото: booking.com

Житло у Львові
Житло у Львові / Фото: booking.com

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Житло у Львові
Житло у Львові / Фото: booking.com

Вартість житла у Луцьку, Рівному та Тернополі

Апартаменти з євроремонтом у Луцьку пропонують за 26 750 грн за 31 ніч.

Житло у Луцьку
Житло у Луцьку / Фото: booking.com

З трьома спальними місцями:

Житло у Луцьку
Житло у Луцьку / Фото: booking.com

Вартість квартир у Рівному дещо поступається луцьким та львівським цінам.

Житло у Рівному
Житло у Рівному / Фото: booking.com

Житло у Рівному
Житло у Рівному / Фото: booking.com

Житло у Рівному
Житло у Рівному / Фото: booking.com

У Тернополі на найближчі дати залишився лише один варіант.

Житло в Тернополі
Житло в Тернополі / Фото: booking.com

Вартість квартир в Івано-Франківську та Ужгороді

В Ужгороді на вказані дати не вдалося знайти нічого. Натомість на цілий квітень (на період з 1 квітня по 1 травня) вільний лише будинок з 4 ліжками, 2 спальнями та однією ванною кімнатою.

Житло в Ужгороді
Житло в Ужгороді / Фото: booking.com

Ціни на житло в Івано-Франківську такі:

Житло в Івано-Франківську
Житло в Івано-Франківську / Фото: booking.com

Житло в Івано-Франківську
Житло в Івано-Франківську / Фото: booking.com

Житло в Івано-Франківську
Житло в Івано-Франківську / Фото: booking.com

Житло в Івано-Франківську
Житло в Івано-Франківську / Фото: booking.com

Іноземці масово бронюють житло в Україні

Іноземці забронювали житло в українців (станом на 6 березня) майже на два мільйони доларів через сервіс Airbnb для того, щоб підтримати громадян.

Поселятися у знятому житлі, звичайно ж, ніхто не буде, але ось гроші залишаться у господарів, що потребують цього. У компанії також зазначили, що збори для гостей та господарів в Україні за бронювання відмінено.

Також Airbnb співпрацюють з господарями житла для розміщення українських біженців в інших країнах. На головній сторінці сайту можна побачити великий червоний банер, який закликає допомогти біженцям з України.

Нагадаємо, що Польща стала однією з тих країн, куди українці масово виїжджають після нападу РФ. У період воєнного стану виїзд за кордон заборонено, але є винятки.

Раніше ми також розповідали, скільки знімати та зберігати грошей під час війни.

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