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ПриватБанк почав нараховувати клієнтам кошти "єПідтримка" – як отримати допомогу

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22 березня, 11:40
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Розповідаємо, скільки людей вже отримали 6 500 грн від держави, та як подати заявку на допомогу
Банки почали виплачувати 6 500 грн від держави
Банки почали виплачувати 6 500 грн від держави / Фото: уніан, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану послуга "єПідтримка" передбачає 6 500 грн виплат від держави. Проте отримати кошти можуть не всі, а лише підприємці, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

Таку допомогу почали виплачувати 21 березня, і її отримали вже 250 тис. клієнтів ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба установи.

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"250 тисяч клієнтів ПриватБанку вже отримали на картки "єПідтримка" державну допомогу за втратою доходу на суму 1,6 млрд грн. Зарахування коштів продовжується, 6 500 грн допомоги зараховується банком на картку "єПідтримка" відразу після отримання грошей від держави", – йдеться у повідомленні.

Загалом клієнти ПриватБанку подали 1,7 млн заявок, щоб отримати фінансову допомогу від держави. І це, за даними банку, більше половини від загальної кількості заявок на отримання такої допомоги.

Як отримати 6 500 грн від держави

Загалом, як повідомляють у Мінцифрі, кошти отримали вже майже півмільйона українців. Заявок подали майже 4 млн осіб.

Щоб отримати 6 500 грн, потрібно:

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  • відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі такої картки немає;
  • зайти у застосунок "Дія" та натиснути: "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

Куди можна витрачати кошти

6 500 грн від держави можна витрачати на будь-які потреби без обмежень. Ці гроші можна навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

У Мінцифрі попереджають, що сповіщення про зарахування коштів "єПідтримки" приходить від банку. У цьому повідомленні немає жодних посилань, лише текст.

А якщо повідомлення приходить від сторонніх відправників і містить будь-яке посилання, то відкривати такі сповіщення не можна. За такими методами працюють шахраї.

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Держава щомісячно виплачуватиме українцям допомогу

"Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни допомагатиме фінансово.

Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, виплати передбачені і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.

Гроші надходитимуть і роботодавцям, що влаштовуватимуть на свої підприємства вимушених переселенців. А також сім'ям, які надаватимуть прихисток вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю.

Також ми писали про те, як отримати кошти на оплату комунальних послуг за прихисток вимушених переселенців.

Читайте також, як українським біженцям знайти безкоштовне житло, та якими рейсами "Укрзалізниці" можна евакуюватися з гарячих точок 22 березня.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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