ПриватБанк начал начислять клиентам деньги "єПідтримка" – как получить помощь

Рассказываем, сколько людей уже получили 6 500 грн от государства, и как подать заявку на помощь

Банки начали выплачивать 6500 грн от государства / Фото: УНИАН, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения услуга "єПідтримка" предусматривает 6 500 грн выплат от государства. Однако получить средства могут не все, а только предприниматели, ведущие деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия.

Такую помощь начали выплачивать 21 марта и ее получили уже 250 тыс. клиентов ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

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"250 тысяч клиентов ПриватБанка уже получили на карты "єПідтримка" государственную помощь по потере дохода на сумму 1,6 млрд грн. Зачисление средств продолжается, 6 500 грн пособия зачисляется банком на карту "єПідтримка" сразу после получения денег от государства", – говорится в сообщении.

В общей сложности клиенты ПриватБанка подали 1,7 млн заявок, чтобы получить финансовую помощь от государства. И это, по данным банка, больше половины общего количества заявок на получение такой помощи.

Как получить 6 500 грн от государства

В общем, как сообщают в Минцифре, средства получили уже около полумиллиона украинцев. Заявок подали около 4 млн человек.

Чтобы получить 6 500 грн, нужно:

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открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор такой карты нет;

зайти в приложение "Дія" и нажать: "Послуги" – "єПідтримка" – "Отримати допомогу".

Куда можно тратить средства

6 500 грн от государства можно тратить на любые нужды без ограничений. Эти деньги можно даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

В Минцифри предупреждают, что уведомление о зачислении средств "єПідтримка" приходит от банка. В этом сообщении нет ссылок, только текст.

А если уведомление приходит от посторонних отправителей и содержит любую ссылку, то открывать такие уведомления нельзя. По таким методам работают мошенники.

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Государство будет ежемесячно выплачивать украинцам помощь

"Сегодня" рассказали, кому государство во время войны будет помогать финансово.

Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначены выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, выплаты предусмотрены и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.

Деньги будут поступать и работодателям, которые будут устраивать на свои предприятия вынужденных переселенцев. А также семьям, которые будут предоставлять убежище вынужденным переселенцам и людям с инвалидностью.

Также мы писали о том, как получить средства на оплату коммунальных услуг за убежище для вынужденных переселенцев.

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