Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Деяким українцям виплатять пенсії достроково — хто отримає гроші

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 12:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пенсії авансом нарахують у шести регіонах України
Достроково виплатять пенсії не всім українцям
Достроково виплатять пенсії не всім українцям / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні жителям шести областей нарахують пенсії достроково. Загальна сума виплат сягатиме 8,8 млрд дол.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама

За його словами, уже профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Гроші вже надійшли в банки.

Загалом до 27 березня пенсії виплатять також жителям:

  • Сумської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Київської областей.

Нагадаємо, що попри воєнний стан, виплата пенсій відбувається вчасно і в повному обсязі. Те ж саме із зарплатами та соціальними виплатами.

Реклама

Українці можуть вийти на пенсії достроково

В Україні деякі люди отримають право на достроковий вихід на пенсію, а також підвищені норми забезпечення.

Так, особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад і беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України мають право вийти на пенсію достроково, а саме в 55 років для чоловіків і в 50 років для жінок.

Однак це можливо лише за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Реклама

Нагадаємо, що у зв’язку з веденням активних бойових дій у деяких регіонах є проблеми із своєчасною виплатою пенсій людям, які все ще отримують гроші на руки у поштовому відділенні.

Раніше ми також писали, чи можна вийти на заслужений відпочинок під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44455.33

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3125.25

Litecoin (LTC)

124.69

Ripple (XRP)

0.83

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти