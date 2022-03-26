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Некоторым украинцам выплатят пенсии досрочно — кто получит деньги

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26 марта, 12:36
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Пенсии авансом начислят в шести регионах Украины
Досрочно выплатят пенсии не всем украинцам
Досрочно выплатят пенсии не всем украинцам / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине жителям шести областей насчитают пенсии досрочно. Общая сумма выплат составит 8,8 млрд долл.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

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По его словам, уже профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Деньги уже поступили в банки.

В общем, до 27 марта пенсии выплатят также жителям:

  • Сумской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Киевской области.

Напомним, что, несмотря на военное положение, выплата пенсий происходит своевременно и в полном объеме. То же с зарплатами и социальными выплатами.

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Украинцы могут выйти на пенсии досрочно

В Украине некоторые люди получат право на досрочный уход на пенсию, а также повышенные нормы обеспечения.

Так, лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин.

Однако это возможно только при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не меньше 20 лет у женщин.

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Напомним, что в связи с ведением активных боевых действий в некоторых регионах есть проблемы с своевременной выплатой пенсий людям, которые все еще получают деньги на руки в почтовом отделении.

Ранее мы также писали, можно ли выйти на заслуженный отдых во время войны.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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