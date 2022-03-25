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Українці зможуть вийти на пенсію достроково – хто отримає пільги

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 06:42
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У Міністерстві соціальної політики розповіли про пільги, які деякі українці отримають через війну
Хто може достроково вийти на пенсію - пояснення
Хто може достроково вийти на пенсію - пояснення / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні деякі люди отримають право на достроковий вихід на пенсію, а також підвищені норми забезпечення.

Про це повідомляє Марина Лазебна, пише прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Отже, особи зі складу добровольчих формувань територіальних громад мають право на підвищені пенсії, які отримують військовослужбовці з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також підвищене пенсійне забезпечення передбачене для членів сімей цих людей, якщо вони загинуть під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України.

Достроковий вихід на пенсію

Лазебна розповіла, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад і беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України мають право вийти на пенсію достроково, а саме в 55 років для чоловіків і в 50 років для жінок.

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Однак це можливо лише за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Проблеми з пенсіями

У зв’язку з веденням активних бойових дій у деяких регіонах є проблеми із своєчасною виплатою пенсій людям, які все ще отримують гроші на руки у поштовому відділенні.

Для цих людей передбачено спеціальний механізм виплат. Ті, хто отримував пенсії на картку – продовжать отримувати її за тим же рахунком.

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А ті, хто забирав гроші у відділенні "Укрпошти", має звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП (це реєстраційний номер облікової картки платника податків) до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями у квітні і розповідали, чи можна вийти на заслужений відпочинок під час війни.

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