Війна триває: що буде з пенсіями украинців у квітні 2022 року

Попри війну усі українські пенсіонери у березні отримали свої пенсії вчасно і з усіма обіцяними доплатами, але не за горами вже другий весняний місяць і всім цікаво, що буде з виплатами на цей раз.
"Сьогодні" розповідають, що буде з пенсіями у квітні 2022 року.
Отже, планової індексації цього місяці очікувати не варто, однак 1 квітня щорічно відбувається перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.
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Він стосується пенсіонерів, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили працювати і вже відпрацювали не менше 24 місяців страхового стажу.
Такий перерахунок відбувається автоматично і базується на врахуванні стажу або стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.
Як отримати пенсію під час війни
У деяких регіонах пенсіонери та інші отримувачі соціальних виплат мали складнощі з отриманням грошей через активні бойові дії.
Тому, для мешканців цих областей було запущено спеціальний механізм із Міністерством соціальної політики. Він стосується такої місцевості:
- Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;
- Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;
- Луганська область: всі міста і райони;
- Херсонська область (Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка і Гола Пристань);
- Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;
- Харківська область: Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;
- Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.
- Київська область: Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.
Як працює механізм?
Його суть полягає в тому, що усі перекази здійснюватимуться через Ощадбанк, який і надсилатиме кошти людям.
Якщо ви отримували пенсію на свою картку через Ощадбанк – нічого не зміниться, якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", АТ "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.
Щоб отримати виплати поштою люди із зазначених регіонів мають звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.
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