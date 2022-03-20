Війна триває: що буде з пенсіями украинців у квітні 2022 року

Розповідаємо, хто може розраховувати на перерахунок пенсії з 1 квітня 2022 року

Чого чекати пенсіонерам у квітні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Попри війну усі українські пенсіонери у березні отримали свої пенсії вчасно і з усіма обіцяними доплатами, але не за горами вже другий весняний місяць і всім цікаво, що буде з виплатами на цей раз.

"Сьогодні" розповідають, що буде з пенсіями у квітні 2022 року.

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Отже, планової індексації цього місяці очікувати не варто, однак 1 квітня щорічно відбувається перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Він стосується пенсіонерів, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили працювати і вже відпрацювали не менше 24 місяців страхового стажу.

Такий перерахунок відбувається автоматично і базується на врахуванні стажу або стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

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Як отримати пенсію під час війни

У деяких регіонах пенсіонери та інші отримувачі соціальних виплат мали складнощі з отриманням грошей через активні бойові дії.

Тому, для мешканців цих областей було запущено спеціальний механізм із Міністерством соціальної політики. Він стосується такої місцевості:

Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

Луганська область: всі міста і райони;

Херсонська область (Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка і Гола Пристань);

Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

Харківська область: Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;

Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.

Київська область: Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.

Як працює механізм?

Його суть полягає в тому, що усі перекази здійснюватимуться через Ощадбанк, який і надсилатиме кошти людям.

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Якщо ви отримували пенсію на свою картку через Ощадбанк – нічого не зміниться, якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", АТ "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Щоб отримати виплати поштою люди із зазначених регіонів мають звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП до будь-якого відділення Ощадбанку протягом 60 днів.

"Сьогодні" також писали, як оформити пенсію під час воєнного стану і розповідали, кому держава виплачує 6,5 тис. допомоги.