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Пенсии в условиях войны – Укрпочта запустила переадресацию выплат онлайн

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 06:22
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Пенсионеры могут оформить онлайн переадресацию выплат от Укрпочты
В Украине доступна переадресация пенсий
В Украине доступна переадресация пенсий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения России в Украину многие пенсионеры вынуждены были покинуть родные дома. Однако государство продолжает выплачивать пенсии, получить деньги можно и по новым адресам проживания

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

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Услуга переадресации доступна для людей, получающих пенсии, субсидии и соцпомощь. На каждую выплату можно оформить отдельную заявку онлайн. В заявке следует указать:

  • свое имя и фамилию;
  • вид выплаты, которую получаете;
  • паспортные данные;
  • адрес почтового отделения, где раньше получали деньги.

Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении. Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно ждать дольше из-за нехватки почтальонов.

Украинцев призывали заполнять форму, при необходимости, и рассказывать о ней близким. Просят также помочь с оформлением переадресации тем, кто не имеет доступа к интернету.

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Выплаты в условиях войны

Ранее в Укрпочте отметили, что для людей, не выезжавших с постоянного места жительства, порядок получения соцвыплат не изменился. Почтальоны принесут деньги домой или деньги можно забрать в отделении.

Однако, учитывая боевые действия, в отдельных отделениях могут быть перенесены даты выплат. Об этом будут сообщать пользователям дополнительно и гарантируют, что деньги всем отдадут.

Если человек сменил место жительства, можно позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат. Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адрес доставки и номер телефона.

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Как получить пенсию в Укрпочте во время войны
Как получить пенсию в Укрпочте во время войны / Фото: Укрпочта

Если деньги поступали на банковскую карту, а возможности снять наличные сейчас нет, Укрпочта предлагает услугу обналичивания в отделении или с доставкой по адресу проживания. Деньги можно получить и через POS-терминалы в почтовых отделениях.

Ранее мы рассказывали, что украинским военным-срочникам ежемесячно будут платить за защиту страны от русских оккупантов.

В правительстве также подготовили программу денежных выплат для украинцев, пострадавших от войны.

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