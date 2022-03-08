Срочники получат дополнительные выплаты за защиту Украины: какую сумму ждать

Украинские военные смогут получить дополнительные деньги за то, что воевали против РФ – средства будут выплачивать каждый месяц во время военного положения

Срочникам доплатят за защиту Украины от РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинским военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительно 30 тысяч гривень в месяц.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в Facebook.

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Отмечается, что Кабмин Украины внес изменения в постановление №168 от 28 февраля "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Он исключил ограничения в выплатах срочникам на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 тыс. грн ежемесячно.

"Всем категориям военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях", – говорится в сообщении.

Кроме того, семьям украинских погибших в этой войне украинских защитников выплачивается одноразовая помощь в размере 15 млн грн. Деньги распределяют равными долями на всех получателей.

Помощь украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам, которые потеряли работу из-за вторжение России в Украину. По его словам, все эти люди получат по 6,5 тыс грн от государства. Выплаты будут осуществляться в рамках госпрограммы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.

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Получать средства украинцы начнут уже со следующей недели, деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысяче".

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в условиях войны, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".