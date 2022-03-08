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Строковики отримають додаткові виплати за захист України: на яку суму чекати

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 04:20
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Українські військові зможуть отримати додаткові гроші за те, що воювали проти РФ – кошти виплачуватимуть щомісяця під час воєнного стану
Строковикам доплатять за захист України від РФ
Строковикам доплатять за захист України від РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українським військовослужбовцям термінової служби виплачуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у Facebook.

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Зазначається, що Кабмін України вніс зміни до постанови №168 від 28 лютого "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану". Він виключив обмеження у виплаті строковикам на період дії військового стану додаткової винагороди 30 тис. грн щомісяця.

"Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах", – йдеться у повідомленні.

Крім того, сім'ям українських загиблих у цій війні українських захисників виплачується одноразова допомога у розмірі 15 млн. грн. Гроші розподіляють рівними частками на всіх одержувачів.

Допомога українцям

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії в Україну За його словами, усі ці люди отримають по 6,5 тис. грн від держави. Виплати здійснюватимуться у рамках держпрограми "єПідтримка", на них виділено 21,5 млрд. грн.

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Отримувати кошти українці почнуть вже з наступного тижня, грошима можна буде скористатися через "Дію", аналогічно "ковідній тисячі".

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями в умовах війни, і розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".

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