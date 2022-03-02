Без обмежень! На що дозволили витрачати "тисячу Зеленського"

Доступно це буде всюди, де приймають розрахунок карткою

Гроші з державної підтримки можна витрачати на будь-які товари / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

Про це повідомляють у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

"Зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. Тож підтримка дійсно є!" — написали в Telegram.

"Тисяча Зеленського" на потреби армії

"Дія" запустила оновлену послугу — "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

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Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки". Зробити це можна за посиланням.

Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Нагадаємо, що скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

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Раніше ми писали, що українці старші за 60 років отримали можливість оплатити "тисячею Зеленського" комунальні послуги, зокрема і платіжки за газ. З 28 лютого таку змогу матимуть і люди з 1 та 2 групами інвалідності.

Також ми розповідали, що 25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рубле