"Дія" запускає оновлену послугу: як тепер допомогти українській армії

Через послугу можна допомогти українській армії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Дія" запускає оновлену послугу — "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

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Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки". Зробити це можна за посиланням.

"У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ", — написав Федоров.

Він також зазначив, що внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Лише 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим".

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"За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік", —зауважив міністр.

Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Нагадаємо, що скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

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Доповнюється...