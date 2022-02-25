"Дія" запускает обновленную услугу: как теперь помочь украинской армии

Через услугу можно помочь украинской армии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Дія" запускает обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

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Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримки". Сделать это можно по ссылке.

"В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск", – написал Федоров.

Он также отметил, что вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Только 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд "Повернись живим".

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"За одни сутки собрали больше, чем за весь год", – заметил министр.

Вы можете также перевести средства через "єПідтримку", если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

Напомним, что воспользоваться "єПідтримкою" можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

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Дополняется...