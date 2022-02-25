У відповідь на агресію! Скільки втратили російські олігархи за день війни

За день втрати більші, ніж з початку 2022 року

Втрати російських олігархів за перший день війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сукупний стан російських мільярдерів зменшився на 39 млрд дол за один день 25 лютого, відтоді як по всій території України почалася війна.

Про це повідомляє Bloomberg

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Це більше за їхні загальні втрати з початку 2022 року. Хоча й тоді вони сягали мільярди доларів через паніку і інфопросторі ще в очікуванні нападу Росії.

Хто постраждав найбільше?

Найбільше постраждали капітали президента паливного гіганта "Лукойл" Вагіта Алекперова . Його страти сягнули 6,2 млрд дол, тепер його статки оцінюються приблизно в 13 млрд дол.