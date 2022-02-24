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Курс по 40, черги за їжею та ліками: як реагували кияни на перший день війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 16:27
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Кореспондент "Сьогодні" поспілкувався з киянами
Як реагували жителі столиці на перший день війни
Як реагували жителі столиці на перший день війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Низка великих та невеликих магазинів у лівобережному спальному районі столиці "Осокорки" у четвер, 24 лютого, так і не відкрилася. До інших – вишикувалися черги.

Кореспондент "Сьогодні" поговорив з місцевими жителями, які очікували на можливість зайти в магазини та аптеки.

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Багато обмінників не відкрилися

З близько десятка обмінних пунктів валют, які щодня працюють у районі вулиць Гмирі, Чавдара та проспекту Григоренка, сьогодні було відкрито два. В один з них, який виставив курси купівлі та продажу долара на рівні 29-31,5 грн, вишикувалася черга.

Великих сум у касі немає, працюють лише з тим, що приносять люди. Тому великі суми купити чи продати не виходить. Чекаємо, що хтось понесе валюту здавати, може торгуватися за середнім курсом, — розповіли у черзі.

Інший обмінник виставив курс долара на рівні 28-34 гривні. Біля нього черги не було, але люди чергували біля входу, сподіваючись перехопити тих, хто нестиме валюту на продаж.

[IMAGE id= 2540482 ; title= Обмінник у Києві ;]

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[IMAGE id= 2540483 ; title= Обмінник у Києві ;]

[IMAGE id= 2540484 ; title= Обмінник у Києві ;]

[IMAGE id= 2540485 ; title= Обмінник у Києві ;]

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Нам також трапився обмінник, де курс шокує — 31-40 грн за долар.

[IMAGE id= 2540486 ; title= Обмінник у Києві ;]

Заправки

Затори з правого берега на лівий утворилися рано. Більшість о 6-й ранку з тривожними валізами пакувалася в машини і вирушала у бік правого берега. Затори розсмокталися лише після 10 ранку. На АЗС вишикувалися черги.

На АЗС КЛО на Бажана у бік центру о 12:00 вже не було бензинів 92, 95 та 95 євро. Продавали лише преміальні види пального майже по 39 гривень за літр та газ. Черга з машин була, але невелика – з власного досвіду на 15-20 хвилин. Набагато більша черга була на газовій заправці – до кінця проспекту Григоренка. Там водії стояли 40-50 хвилин.

Магазини та аптеки

Великі черги спостерігалися в мережевих магазинах. Наприклад, у "Новусі", розташованому на вулиці Чавдар, хвіст черги звивався надвір. Люди казали, що стоять пів години та ще не увійшли. Супермаркет Metro на Григоренка виявився закритим.

При цьому у невеликих магазинах формату "біля будинку" людей менше, щоправда, там розкупили весь хліб.

Нам сьогодні хліб не підвезли, а вчорашній розкупили за 15 хвилин після відкриття. Водночас консерви та молочка є в наявності. Люди купують, звичайно, більше, ніж звичайно, але черг немає, – розповіли в одному з невеликих магазинів.

[IMAGE id= 2540490 ; title= Черга до супермаркету ;]

Багато хто стоїть в аптеки. Ускладнювалося все тим, що у багатьох з них замість двох-трьох працівників було по одному.

Вирішила запастися рецептурними препаратами. Простояла більш ніж годину, і одного виду таблеток так і не купила. Піду в іншу аптеку. Провізор одна – тому так довго. Переді мною люди купували стандартний набір – анальгетики, активоване вугілля та інші популярні пігулки, – каже покупниця.

Черги по кілька десятків людей стоять і до магазинів, що продають фільтровану питну воду. Люди наповнюють усі порожні ємності, які є у домі.

Про всяк випадок, нехай буде. Водопровідна вода у нас не найкращої якості, тому й запасаємось на пару днів уперед, – каже жінка у черзі.

Але найбільше здивувала невелика черга до однієї з кав'ярень. Як то кажуть, війна війною, а від улюбленої склянки капучино на обід кияни відмовитись так і не змогли.

[IMAGE id= 2540488 ; title= Черга до аптеки ;]

[IMAGE id= 2540487 ; title= Черга до аптеки ;]

Банкомати та картки

У магазинах банківські картки приймалися без обмежень, але люди однаково намагалися зняти готівку.

Сходила до Епіцентру, там у банкоматі "Привата" змогла зняти 3000 грн – більше не дозволяє добовий ліміт. Сподіваюся, поки скрізь розраховуватись карткою, готівка зняла про всяк випадок. Ще хочу переказати гроші доньці, але чи не знають чи працюють грошові перекази, — каже жінка в черзі.

Багато хто обмінювався інформацією, карти яких банків працюють, які збоїли протягом дня. Загалом люди намагаються підтримати одне одного та заспокоїти тих, хто починає панікувати. Це було добре помітно в момент прольоту авіації над житловим масивом, деякі громадяни спробували якнайшвидше сховатися в під'їздах своїх будинків, а інші намагалися перевести ситуацію жартома.

Загалом кияни зберігають оптимізм і вірять у те, що армія зможе захистити місто.

Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу , але є кілька нюансів:

  • введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн. на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;
  • заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;
  • обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;
  • доступ до сейфових скриньок зберігається.

Раніше ми повідомляли, що українці скаржаться на перебої з банківськими операціями.

Також ми повідомляли, чому McDonald's призупиняє роботу в Україні.

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