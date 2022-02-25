В ответ на агрессию! Сколько потеряли российские олигархи за день войны

За день потери больше, чем с начала 2022 года

Потери российских олигархов за первый день войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Совокупное состояние российских миллиардеров уменьшилось на 39 млрд долл. за один день 25 февраля, с тех пор как по всей территории Украины началась война.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Это больше их общих потерь с начала 2022 года. Хотя и тогда они достигали миллиарда долларов из-за паники и инфопространства еще в ожидании нападения России.

Кто пострадал больше всего?

Больше всего пострадали капиталы президента топливного гиганта "ЛУКойл" Вагита Алекперова . Его потери достигли 6,2 млрд долл, теперь его состояние оценивается примерно в 13 млрд долл.