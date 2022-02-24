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Стоимость газа и нефти взлетела до рекордных показателей – в чем причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 12:39
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Такого не было еще с 2014 года
Стоимость нефти и газа стремительно выросла
Стоимость нефти и газа стремительно выросла / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала обстрелов стратегических объектов на территории Украины, цены на газ и нефть резко подскочили. Нефть, в частности, стоит более 100 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Да, газовые контракты растут уже несколько дней подряд. На новостях о вторжении России цены выросли на 9,6% до 1068,18 доллара за тысячу кубометров.

По данным биржи ICE Futures, стоимость мартовских фьючерсов взлетела до 1400 долл. за тыс. куб. Заметим, что буквально 23 февраля этот показатель был 1041 долл.

Цены на нефть также отражаются на рекордах 2014 года. По данным биржы "Yahoo. Finance", по состоянию на 12:28 по Киеву стоимость сырья достигала 105 долл. за баррель. При этом торги открылись на уровне 97,56 долл. за баррель.

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Что было раньше?

18 января 2022 года цена на нефть побила рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 долл.

Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г, по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 долл. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 долл. 2016-го этот показатель вообще упал ниже 28 долл. за баррель.

26 января 2022 года цена на нефть марки Brent достигла более 90 долларов за баррель.

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4 февраля 2022 года мы видим снова обновление рекорда — более 93 долл. за баррель. 7 февраля стоимость нефти впервые с 1 октября 2014 едва не дошла до отметки 94 долл. за баррель.

И уже 14 февраля стоимость нефти достигла более 96 долл. за баррель.

Раньше мы рассказывали, что украинцам по-новому будут считать цену на газ, платежки слегка изменятся.

Также мы сообщали, почему украинцы "оккупировали" супермаркеты, АЗС, аптеки, кафе и даже секонд-хенды.

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