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Вартість газу та нафти злетіла до рекордних показників — в чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 12:39
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Такого не було ще з 2014 року
Вартість нафти та газу стрімко зросла
Вартість нафти та газу стрімко зросла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку обстрілів стратегічних обʼєктів на території України, ціни на газ та нафту різко підскочили. Нафта, зокрема, вартує більше 100 дол. за барель.

Про це свідчать дані Investing.

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Так, газові контракти зростають вже декілька днів поспіль. На новинах про вторгнення Росії ціни зросли на 9,6% до 1068,18 долара за тисячу кубометрів.

За даними біржі ICE Futures, вартість березневих фʼючерсів злетіла до 1400 дол. за тис. куб. Зауважимо, що буквально 23 лютого цей показник дорівнював 1041 дол.

Ціни на нафту також бʼють рекорди 2014 року. За даними біржі "Yahoo. Finance", станом на 12:28 за Києвом вартість сировини сягала 105 дол. за барель. При цьому торги відкрилися на рівні 97,56 дол. за барель.

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Що було раніше?

18 січня 2022 року ціна на нафту побила рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

26 січня 2022 року ціна на нафту марки Brent сягнула понад 90 доларів за барель.

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Натомість 4 лютого 2022 року ми бачимо знову оновлення рекорду – понад 93 дол. за барель. 7 лютого вартість нафти вперше з 1 жовтня 2014 року ледь не дійшла до позначки 94 дол. за барель.

І вже 14 лютого вартість нафти сягнула понад 96 дол за барель.

Раніше ми розповідали, що українцям по-новому рахуватимуть ціну за газ, платіжки трохи зміняться.

Також ми повідомляли, чому українці "окупували" супермаркети, АЗС, аптеки, кавʼярні та навіть секонд-хенди.

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