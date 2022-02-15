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Українцям по-новому рахуватимуть ціну за газ – як зміняться платіжки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 11:36
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Розповідаємо, які платіжки українці почнуть отримувати незабаром і чим вони відрізняються від старих
Що зміниться для українців із 1 травня
Що зміниться для українців із 1 травня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Починаючи з травня 2022 року, Україна переходить на нову систему обліку газу. Споживачам блакитне паливо почнуть рахувати в одиницях енергії, а не в кількості спожитих кубів.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

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Відповідно, з 1 травня українці почнуть отримувати оновлені платіжки.

Що зміниться?

Перехід на цю систему передбачений законом №2553, який ухвалили депутати Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом, в оновлених платіжках українці побачать суму за спожиті кіловат-години, а не кубометри.

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Це дозволить уніфікувати одиниці виміру, а також наблизить Україну до газового ринку ЄС і головне – сприятиме справедливому ціноутворенню для споживачів.

Змінювати газовий лічильник, робити додаткові розрахунки чи підписувати нові договори - не потрібно.

Ваш газовий оператор самостійно буде робити розрахунки шляхом множення обсягу використаного газу на теплоту згоряння.

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У чому різниця одиниць вимірювання?

Справа в тому, що у різних регіонах та навіть у межах одного регіону, калорійність блакитного палива відрізняється.

Це означає, що людина, яка спожила 5 кубів менш калорійного газу і людина, яка отримала 5 кубів калорійного палива заплатять однаково, хоча отримують різну кількість енергії.

Тепер ціна залежатиме від реального обсягу спожитої енергії і ті споживачі, які отримують менш якісний газ – платитимуть менше.

Скільки газу видобула Україна

Незважаючи на те, що Україна не є нафто-газовим гігантом, вона теж самостійно видобуває певну кількість блакитного палива і навіть нарощує ці обсяги.

Так, тільки протягом січня, найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" видобула 1,19 мільярда кубометрів газу.

Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, для потреб споживачів передали 1,12 млрд кубів.

"Сьогодні" також писали, що робити, якщо вам прийшла платіжка "з боргами" та розповідали, чи загрожує Україні дефіцит газу.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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