Українцям по-новому рахуватимуть ціну за газ – як зміняться платіжки

Розповідаємо, які платіжки українці почнуть отримувати незабаром і чим вони відрізняються від старих

Що зміниться для українців із 1 травня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Починаючи з травня 2022 року, Україна переходить на нову систему обліку газу. Споживачам блакитне паливо почнуть рахувати в одиницях енергії, а не в кількості спожитих кубів.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

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Відповідно, з 1 травня українці почнуть отримувати оновлені платіжки.

Що зміниться?

Перехід на цю систему передбачений законом №2553, який ухвалили депутати Верховної Ради.

Згідно з законопроєктом, в оновлених платіжках українці побачать суму за спожиті кіловат-години, а не кубометри.

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Це дозволить уніфікувати одиниці виміру, а також наблизить Україну до газового ринку ЄС і головне – сприятиме справедливому ціноутворенню для споживачів.

Змінювати газовий лічильник, робити додаткові розрахунки чи підписувати нові договори - не потрібно.

Ваш газовий оператор самостійно буде робити розрахунки шляхом множення обсягу використаного газу на теплоту згоряння.

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У чому різниця одиниць вимірювання?

Справа в тому, що у різних регіонах та навіть у межах одного регіону, калорійність блакитного палива відрізняється.

Це означає, що людина, яка спожила 5 кубів менш калорійного газу і людина, яка отримала 5 кубів калорійного палива заплатять однаково, хоча отримують різну кількість енергії.

Тепер ціна залежатиме від реального обсягу спожитої енергії і ті споживачі, які отримують менш якісний газ – платитимуть менше.

Скільки газу видобула Україна

Незважаючи на те, що Україна не є нафто-газовим гігантом, вона теж самостійно видобуває певну кількість блакитного палива і навіть нарощує ці обсяги.

Так, тільки протягом січня, найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" видобула 1,19 мільярда кубометрів газу.

Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, для потреб споживачів передали 1,12 млрд кубів.

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