Українцям надсилають платіжки з "боргами" – що кажуть у "Нафтогазі"

Що робити, якщо в платіжках за газ раптом з'явився борг

Що робити українцям для коректних рахунків за газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям розповіли, що потрібно робити для того, щоб отримувати у платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами газу.

Так, дані з лічильників необхідно передавати до облгазів з 1 по 5 число кожного місяця, повідомляє НАК "Нафтогаз".

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Зазначається, що обсяги споживання газу враховують саме оператори газорозподільних мереж (облгази).

"Це саме ті компанії, які приходять до вас періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання. Облгази збирають показання лічильників через канали зв'язку", – сказано в повідомленні.

Як обробляють отримані дані

Постачальники газу беруть дані щодо кількості спожитого палива з інформаційної платформи оператора ГРС. Потім обсяг спожитого газу множиться на ціну, зафіксовану в рамках поточного тарифного плану.

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Якщо клієнт з якоїсь причини не повідомив показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРС рахує остаточну ціну за граничними обсягами споживання. Якщо ж клієнт не згоден із підсумковим платежем за газ, йому потрібно звернутися до облгазу, де можуть зробити перерахунок в обсягах. Інформація буде показана у рахунку наступного місяця.

А як узагалі формується ціна за газ?

В основі тарифу – обсяг використаного газу за попередній період (для 2022 року це період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року). Потім цей обсяг ділиться на 12 і множиться на тариф місцевого оператора газорозподільної мережі (ГТРС).

Але виявляється, що у Кодексі ГРС існує пункт, у якому сказано про мінімальний обсяг споживання, а саме:

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39 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – для об'єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, який не є побутовим.

Тому навіть якщо ви витратите менший обсяг газу, вам все одно нарахують мінімальні обсяги.

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