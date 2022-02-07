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Газ рахуватимуть у кіловат-годинах – як зміняться платіжки українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 лютого, 15:58
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Розповідаємо, коли можна чекати на оновлені платіжки за блакитне паливо і як зміниться ціна
Українці почнуть платити за кіловат-години, а не кубометри
Українці почнуть платити за кіловат-години, а не кубометри / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна переходить на систему обліку газу в одиницях енергії вже з 1 травня 2022 року, з цього моменту українцям почнуть надходити нові платіжки.

Зміни передбачаються ухваленим Верховною Радою законом, повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

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Згідно з законопроєктом №2553, прийом-передача природного газу проходитиме в кіловат-годинах, а не метрах кубічних.

Це відповідає європейським правилам, а також сприятиме справедливому ціноутворенню за обсяг отриманої енергії, а не обсяг переданого газу.

Зазначається, що енергетична цінність природного газу (калорійність) може відрізнятися залежно від регіону та постійно змінюється у часі.

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У компанії заявляють, що це допоможе подальшій інтеграції України до європейського ринку газу.

Як працюватиме система?

Начальник управління метрології та газовимірювання ВДТСУ Микола Болховітін заявив, що з 1 травня всі українці платитимуть за газ у кіловат годинах, а не метрах кубічних.

За його словами, розрахунок буде здійснюватися так само – з використанням стандартних лічильників, які рахують обсяг в метрах кубічних.

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Після цього шляхом множення обсягу використаного газу на теплоту згоряння відбувається розрахунок остаточного показника – обсягу газу в одиницях енергії.

Болоховітін зазначив, що калорійність газу відрізняється навіть у межах регіону та мета закону, зробити так, щоб жителі регіонів, де теплота згоряння газу низька – платили менше.

"Споживачі того регіону, які отримують газ із меншою теплотою згоряння, платитимуть менше, за тих же обсягів газу", – заявив Болховітін.

Інформації про те, газ якої калорійності надходив за певним маршрутом цього місяця можна буде побачити у готовій платіжці.

Платіжки за газ із боргами

У "Нафтогазі" розповіли, що для того, щоб отримувати у платіжках лише коректні цифри за обсягами газу, необхідно передавати дані з лічильників до облгазів з 1 по 5 число кожного місяця.

У компанії зазначили, що обсяги споживання блакитного враховують саме оператори газорозподільних мереж, тобто облгази.

Далі дані про кількість спожитого палива множать на ціну, зафіксовану в рамках поточного тарифного плану.

"Сьогодні" також писали, чим найвигідніше опалювати приватний будинок і розповідали, скільки блакитного палива видобула Україна самостійно.

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