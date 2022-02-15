Украинцам по-новому будут считать цену за газ – как изменятся платежки

Рассказываем, какие платежки украинцы начнут получать совсем скоро и чем они отличаются от старых

Что изменится для украинцев с 1 мая / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Начиная с мая 2022 года, Украина переходит на новую систему учета газа. Потребителям голубое топливо станут считать в единицах энергии, а не в количестве потребленных кубов.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

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Соответственно, с 1 мая украинцы начнут получать обновленные платежки.

Что изменится?

Переход на эту систему предусмотрен законом №2553, принятым депутатами Верховной Рады.

Согласно законопроекту, в обновленных платежках украинцы увидят сумму за потребленные киловатт-часы, а не кубометры.

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Это позволит унифицировать единицы измерения, а также приблизит Украину к газовому рынку ЕС и главное – будет способствовать справедливому ценообразованию для потребителей.

Менять газовый счетчик, производить дополнительные расчеты или подписывать новые договоры – не нужно.

Ваш газовый оператор самостоятельно будет производить расчеты путем умножения объема использованного газа на теплоту сгорания.

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В чем разница единиц измерения?

Дело в том, что в разных регионах и даже в пределах одного региона калорийность голубого топлива отличается.

Это значит, что человек, потребивший 5 кубов менее калорийного газа и человек, получивший 5 кубов калорийного топлива, заплатят одинаково, хотя получают разное количество энергии.

Теперь цена будет зависеть от реального объема потребленной энергии и потребители, которые получают менее качественный газ – будут платить меньше.

Сколько газа добыла Украина

Несмотря на то, что Украина не является нефтегазовым гигантом, она тоже самостоятельно добывает некоторое количество голубого топлива и даже увеличивает эти объемы.

Так, только в течение января, крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 1,19 миллиарда кубометров газа.

Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, для нужд потребителей было передано 1,12 млрд куб.

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