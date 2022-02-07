Газ будут считать в киловатт-часах – как изменятся платежки украинцев

Рассказываем, когда можно ждать обновленные платежки за голубое топливо и как изменится цена

Украинцы начнут платить за киловатт-часы, а не кубометры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина переходит на систему учета газа в единицах энергии уже с 1 мая 2022 года, с этого момента украинцам начнут приходить новые платежки.

Изменения предусматриваются принятым Верховной Радой законом, сообщает прес-служба "Оператора ГТС Украины".

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Согласно законопроекту №2553, прием-передача природного газа будет проходить в киловатт-часах, а не метрах кубических.

Это соответствует европейским правилам, а также будет способствовать справедливому ценообразованию за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа.

Отмечается, что энергетическая ценность природного газа (калорийность) может отличаться в зависимости от региона и постоянно меняется во времени.

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В компании заявляют, что это поможет дальнейшей интеграции Украины в европейский рынок газа.

Как будет работать система?

Начальник управления метрологии и газоизмерения ОГТСУ Николай Болховитин, заявил, что с 1 мая все украинцы будут платить за газ в киловатт часах, а не метрах кубических.

По его словам, расчет будет совершаться так же точно – с использованием стандартных счетчиков, которые считают объем в метрах кубических.

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После этого, путем умножения объема использованного газа на теплоту сгорания, происходит расчет окончательного показателя – объема газа в единицах энергии.

Болоховитин отметил, что калорийность газа отличается даже в пределах региона и цель закона, сделать так, чтобы жители регионов, где теплота сгорания газа низкая – платили меньше.

"Потребители того региона, которые получают газ с меньшей теплотой сгорания, будут платить меньше, при тех же объемах газа", – заявил Болховитин.

Информации о том, газа какой калорийности поступал по определенному маршруту в этом месяце можно будет увидеть в готовой платежке.

Платежки за газ с долгами

В "Нафтогазе" рассказали, что для того, чтобы получать в платежках только корректные цифры по объемам газа, необходимо передавать данные со счетчиков в облгазы с 1 по 5 число каждого месяца.

В компании отметили, что объемы потребления голубого учитывают именно операторы газораспределительных сетей, то есть – облгазы.

Далее данные данные о количестве потребленного топлива умножают на на цену, зафиксированную в рамках текущего тарифного плана.

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