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Украинцам присылают платежки с "долгами"— что говорят в "Нафтогазе"

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 15:03
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Что делать если в платежках за газ вдруг появился долг
Что делать украинцам для корректных счетов за газ
Что делать украинцам для корректных счетов за газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам рассказали, что нужно делать для того, чтобы получать получать в платежках за газ только корректные цифры по объемам газа.

Так, данные со счетчиков необходимо передавать в облгазы с 1 по 5 число каждого месяца, сообщает НАК "Нафтогаза".

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Отмечается, что объемы потребления газа учитывают именно операторы газораспределительных сетей (облгазы).

"Это именно те компании, которые приходят к вам периодически снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования. Облгазы собирают показания счетчиков через каналы связи", — сказано в сообщении.

Как обрабатывают полученные данные

Поставщики газа берут данные о количестве потребленного топлива с информационной платформы оператора ГРС. Затем объем потребленного газа умножается на цену, зафиксированную в рамках текущего тарифного плана.

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Если клиент по какой либо причине не сообщил показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС считает окончательную цену по предельным объемам потребления. Если же клиент не согласен с итоговой платежкой за газ, ему нужно обратиться в облгаз, где могут сделать перерасчет в объемах. Информация будет отображена в счете в следующем месяце.

А как вообще формируется цена за газ?

В основе тарифа – объем использованного газа за предыдущий период (для 2022 год это период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021). Потом этот объем делится на 12 и умножается на тариф местного Оператора газораспределительной сети (ГТРС).

Но оказывается, что в Кодексе ГРС существует пункт, в котором сказано о минимальном объеме потребления, а именно:

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  • 39 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется только для приготовления пищи;
  • 126 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 314 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Поэтому, даже если вы израсходуете меньший объем газа, вам все равно начислят минимальные объемы.

Ранее мы рассказывали, почему в 2022 году украинцы за коммунальные услуги будут платить больше чем годом ранее, и писали, где будут жить украинцы через 30 лет, и что изменится в их домах.

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