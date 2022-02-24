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"Оккупировали" АЗС, супермаркеты и даже секонд-хенд: что происходит в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 11:24
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Банкоматы и АЗС опустошают, полки магазинов "сметают" вчистую
Что происходит в Украине 24 февраля
Что происходит в Украине 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

В связи с событиями 24 февраля в Украине люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.

Да, жители западных областей уже сообщают "Сегодня" о невозможности заправить автомобиль бензином. По их словам, паника привела к тому, что на некоторых АЗС его просто нет. Об этом украинцы также информируют в соцсетях и делятся видео и фотографиями.

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Очередь к АЗС
Очередь к АЗС / Фото: скриншот

Очередь к АЗС
Очередь к АЗС / Фото: скриншот

Подобный ажиотаж наблюдается и в продуктовых магазинах. Люди массово "сметают" с полок магазинов продукты. В супермаркеты чуть ли не по всем областям государства выстраиваются огромные очереди. Как рассказала в комментарии "Сегодня" лучанка Валентина, ее семья уже запаслась основными продуктами питания, машины все заправила "на полную", наличные, к сожалению, снять не удалось.

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Очереди в магазины
Очереди в магазины / Фото: скриншот

Паника среди украинцев не обошла и аптеки, кафейни и даже секонд-хенды.

Очереди в аптеках
Очереди в аптеках / Фото: скриншот

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Нешуточные очереди наблюдаются и на автовокзалах некоторых городов Украины.

Очереди на автовокзале в Луцке
Очереди на автовокзале в Луцке / Фото: скриншот

Рынок валют также всколыхнула паника. Официальный курс, по данным НБУ, уже зафиксирован на 24 февраля. Однако "черные" рынки не упускают возможности подзаработать на махинациях с валютой. Кое-где курс в обменниках достигает 33 грн за доллар в противоположность официальному — 29,25 грн.

Курс валют 24 февраля в обменнике Киева
Курс валют 24 февраля в обменнике Киева / Фото: скриншот

Власти Украины призывают граждан не паниковать. В частности, президент Украины призвал в видеообращении сохранять спокойствие, ведь наша армия работает и противостоит внешней угрозе.

Крупнейшая украинская торговая сеть АТБ также призывала не волноваться и заверила, что сеть работает в максимально усиленном режиме, в магазинах достаточно товаров разных категорий для обеспечения потребительского спроса при его увеличении.

Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

  • введены ограничения на снятие наличных денег в объеме 100 тыс. грн в день, не считая выплат зарплат и социальных выплат;
  • запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
  • ограничений на безналичные расчеты пока нет;
  • доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Ранее мы сообщали, что украинцы жалуются на перебои с банковскими операциями.

Напомним, что эскалация на территории Украины "погнала" курс доллара вверх. Мы информировали о курсе НБУ по состоянию на 24 февраля, а также узнавали, преодолеет ли курс доллара рекорд семилетней давности.

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