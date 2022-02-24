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"Окупували" АЗС, супермаркети та навіть секонд-хенди: що відбувається в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 11:24
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Банкомати та АЗС спустошують, полиці магазинів "змітають" начисто
Що відбувається в Україні 24 лютого
Що відбувається в Україні 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

У звʼязку з подіями 24 лютого, в Україні люди масово кинулися "змітати" готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок — перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.

Так, жителі Західних областей вже повідомляють "Сьогодні" про неможливість заправити автомобіль бензином. За їх словами, паніка призвела до того, що на деяких АЗС його просто немає. Про це українці також інформують в соцмережах та діляться відео та фотографіями.

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Черга до АЗС
Черга до АЗС / Фото: скріншот

Черга до АЗС
Черга до АЗС / Фото: скріншот

Подібний ажіотаж спостерігається і у продуктових магазинах. Люди масово "змітають" полиці магазинів. До супермаркетів ледь не по всіх областях держави вистроюються величезні черги. Як розповіла в коментарі "Сьогодні" лучанка Валентина, її сімʼя вже запаслася основними продуктами харчування, машини всі заправила "на повну", готівку, на жаль, зняти не вдалося.

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Черги до магазинів
Черги до магазинів / Фото: скріншот

Паніка серед українців не оминула і аптеки, кавʼярні та навіть секонд-хенди.

Черги в аптеках
Черги в аптеках / Фото: скріншот

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Неабиякі черги спостерігаються і на автовокзалах деяких міст в Україні.

Черги на автовокзалі у Луцьку
Черги на автовокзалі у Луцьку / Фото: скріншот

Ринок валют також сколихнула паніка. Офіційний курс, за даними НБУ, вже зафіксований на 24 лютого. Проте "чорні" ринки не втрачають можливості підзаробити на махінаціях з валютою. Подекуди курс в обмінниках сягає 33 грн за долар на противагу офіційному в 29,25 грн.

Курс валют 24 лютого в обміннику Києва
Курс валют 24 лютого в обміннику Києва / Фото: скріншот

Влада України закликає українців не панікувати . Зокрема, президент України закликав у відеозверненні зберігати спокій, адже наша армія працює та відбиває зовнішню загрозу.

Найбільша українська торговельна мережа АТБ також закликала не хвилюватися і запевнила, що мережа працює в максимально посиленому режимі, у магазинах достатньо товарів різних категорій для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення.

Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

  • запроваджено обмеження на зняття готівки в обсязі 100 тис. грн на день, не рахуючи виплат зарплат та соціальних виплат;
  • заборона на видачу готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті;
  • обмежень на безготівкові розрахунки поки що немає;
  • доступ до сейфових скриньок зберігається.

Раніше ми повідомляли, що українці скаржаться на перебої з банківськими операціями.

Нагадаємо, що ескалація на території України "погнала" курс долара вгору. Ми інформували про курс НБУ станом на 24 лютого, а також дізнавалися, чи поб'є курс долара рекорд семирічної давнини.

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